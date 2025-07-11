Сразу в ТЦК: политзаключенный-майдановец Андрей Коломиец вернулся в Украину, — СМИ

Участник Революции достоинства и признанный политический заключенный Андрей Коломиец, который провел девять лет и девять месяцев в местах лишения свободы в России, вернулся домой. Мужчину сразу забрали в ТЦК, не позволив ему даже позвонить.

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Как сообщает российское медиа "Медуза", Андрей Коломиец, который был осужден в оккупированном Крыму за участие в протестах на Майдане, освобожден из российского заключения 7 июля. Сразу после завершения срока наказания его вывезли на российско-грузинскую границу и депортировали без каких-либо документов.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что украинские дипломаты оперативно узнали о пребывании Коломийца на пограничном пункте и обеспечили ему документы для пересечения границы. После прибытия в Грузию, он вернулся в Украину через территорию Молдовы.

"Сегодня Андрей Коломиец снова на родной земле. Благодаря усилиям дипломатов удалось обеспечить его безопасное возвращение после почти десятилетнего заключения", — отметил Тихий.

Российский правозащитник Михаил Беняш, который ранее защищал Коломийца в суде, рассказал, что до попадания в Грузию тот провел "несколько чрезвычайно тяжелых дней в подвале пограничного пункта Верхний Ларс". По его словам, в подвале находились более 60 украинцев, однако только Коломийцу удалось пересечь границу.

Об удержании украинца на российско-грузинской границе 8 июля сообщила также его жена, — пишет Telegram-канал "Поддержка политзаключенных. Мемориал".

История задержания

Андрея Коломийца задержали в мае 2015 года в Кабардино-Балкарии, куда он приехал к жене. Его обвинили в том, что он якобы во время протестов в Киеве в 2014 году бросал "коктейли Молотова" в бойцов спецподразделения "Беркут", пытаясь их убить. Также ему инкриминировали хранение наркотических веществ. Во время следствия он дал признание, однако впоследствии заявил, что сделал это под пытками, и что наркотики ему не принадлежали.

В июне 2016 года подконтрольный Кремлю Киевский районный суд в Симферополе приговорил его к 10 годам лишения свободы. Отбыв срок почти полностью, 15 января 2025 года Коломийца освободили, после чего поместили в центр временного содержания иностранцев, где он находился до июля.

Европарламент и российская правозащитная организация "Мемориал" признали Андрея Коломийца политическим заключенным.

Как политзаключенного встретила Украина

Андрей Коломиец, только пересекая границу, был сразу доставлен в территориальный центр комплектования. Об этом сообщила руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник.

Как пишет издание "Ґрати", Коломиец прибыл на территорию Украины автобусом через один из пунктов пропуска в Одесской области. По словам правозащитницы, после прохождения пограничного контроля к нему подошли представители территориального центра комплектования, проверили документы и внесение данных в систему "Резерв+", после чего забрали мужчину, не позволив ему даже позвонить.

По имеющейся информации, сейчас Андрей Коломиец находится в городе Белгород-Днестровский, но его местонахождение официально не подтверждено, связь с ним отсутствует.

"Обратились во все наши органы. Довольно оперативно все отреагировали: и офис уполномоченного (по правам человека Верховной Рады), и офис уполномоченного по вопросам военнослужащих. Поэтому я надеюсь, что эта реакция поможет, поскольку согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", статье 23, Андрей имеет право на отсрочку от мобилизации, поскольку у него есть соответствующее решение Комиссии по установлению факта лишения свободы и соответственно — выписка из реестра. Это дает ему основание не подлежать сейчас мобилизации и наконец выйти на свободу, получить хоть минимальную медицинскую помощь и увидеть своих родителей, которые ждут его уже десять с половиной лет", — говорит правозащитница.

Ольга Скрипник также отметила, что Андрей Коломиец имеет законное право на отсрочку от мобилизации, ведь есть решение соответствующей комиссии, которая признала факт его политического заключения в России. Правозащитники надеются, что государственные органы оперативно урегулируют ситуацию и обеспечат Андрею надлежащие условия и помощь после многолетнего пребывания в неволе.

Официальные органы Украины и ТЦК пока не комментировали это событие.Как писал Фокус, оккупанты вывозят политзаключенных из Крыма на территорию России.

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