Відразу до ТЦК: політв`язень-майданівець Андрій Коломієць повернувся в Україну, – ЗМІ

Учасник Революції гідності та визнаний політичний в’язень Андрій Коломієць, який провів дев’ять років і дев’ять місяців у місцях позбавлення волі в Росії, повернувся додому. Чоловіка відразу забрали у ТЦК, не дозволивши йому навіть зателефонувати.

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Як повідомляє російське медіа "Медуза", Андрій Коломієць, якого було засуджено в окупованому Криму за участь у протестах на Майдані, звільнений із російського ув’язнення 7 липня. Одразу після завершення строку покарання його вивезли на російсько-грузинський кордон і депортували без будь-яких документів.

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що українські дипломати оперативно дізналися про перебування Коломійця на прикордонному пункті й забезпечили йому документи для перетину кордону. Після прибуття до Грузії, він повернувся в Україну через територію Молдови.

"Сьогодні Андрій Коломієць знову на рідній землі. Завдяки зусиллям дипломатів вдалося забезпечити його безпечне повернення після майже десятирічного ув’язнення", – зазначив Тихий.

Російський правозахисник Михайло Беняш, який раніше захищав Коломійця в суді, розповів, що до потрапляння до Грузії той провів "кілька надзвичайно важких днів у підвалі прикордонного пункту Верхній Ларс". За його словами, у підвалі перебували понад 60 українців, однак тільки Коломійцю вдалося перетнути кордон.

Про утримання українця на російсько-грузинському кордоні 8 липня повідомила також його дружина, – пише Telegram-канал "Підтримка політв'язнів. Меморіал".

Історія затримання

Андрія Коломійця затримали у травні 2015 року в Кабардино-Балкарії, куди він приїхав до дружини. Його звинуватили у тому, що він начебто під час протестів у Києві у 2014 році кидав "коктейлі Молотова" у бійців спецпідрозділу "Беркут", намагаючись їх убити. Також йому інкримінували зберігання наркотичних речовин. Під час слідства він дав зізнання, проте згодом заявив, що зробив це під тортурами, і що наркотики йому не належали.

У червні 2016 року підконтрольний Кремлю Київський районний суд у Сімферополі засудив його до 10 років позбавлення волі. Відбувши строк майже повністю, 15 січня 2025 року Коломійця звільнили, після чого помістили до центру тимчасового тримання іноземців, де він перебував до липня.

Європарламент та російська правозахисна організація "Меморіал" визнали Андрія Коломійця політичним в’язнем.

Як політв'язня зустріла Україна

Андрій Коломієць, щойно перетнувши кордон, був одразу доставлений до територіального центру комплектування. Про це повідомила керівниця "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник.

Як пише видання "Ґрати", Коломієць прибув на територію України автобусом через один із пунктів пропуску в Одеській області. За словами правозахисниці, після проходження прикордонного контролю до нього підійшли представники територіального центру комплектування, перевірили документи та внесення даних до системи "Резерв+", після чого забрали чоловіка, не дозволивши йому навіть зателефонувати.

За наявною інформацією, наразі Андрій Коломієць перебуває в місті Білгород-Дністровський, але його місцеперебування офіційно не підтверджено, зв’язок із ним відсутній.

"Звернулися у всі наші органи. Доволі оперативно всі відреагували: і офіс уповноваженого (з прав людини Верховної Ради), і офіс уповноваженої з питань військовослужбовців. Тому я сподіваюсь, що ця реакція допоможе, оскільки відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", статтю 23, Андрій має право на відстрочку від мобілізації, оскільки у нього є відповідне рішення Комісії зі встановлення факту позбавлення волі і відповідно – виписка з реєстру. Це дає йому підставу не підлягати зараз мобілізації та нарешті вийти на свободу, отримати хоч мінімальну медичну допомогу і побачити своїх батьків, які чекають його вже десять з половиною років", – говорить правозахисниця.

Ольга Скрипник також наголосила, що Андрій Коломієць має законне право на відстрочку від мобілізації, адже є рішення відповідної комісії, яка визнала факт його політичного ув’язнення в Росії. Правозахисники сподіваються, що державні органи оперативно врегулюють ситуацію та забезпечать Андрієві належні умови й допомогу після багаторічного перебування в неволі.

Офіційні органи України та ТЦК поки не коментували цю подію.

Як писав Фокус, окупанти вивозять політв'язнів з Криму на територію Росії.

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