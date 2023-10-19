Окупанти вивозять політв'язнів з Криму на територію Росії, — підпілля

Партизани вважають, що спецвагони з російськими окупантами та затриманими приєднають до пасажирського поїзда "Севастополь – Москва".

Related video

Росіяни найближчими днями планують переміщення політв'язнів із Криму на територію Російської Федерації. Про це партизанський рух "Атеш" повідомив у Telegram.

За їх словами, росіяни панікують, бо не зможуть утримати Крим, коли Сили оборони України перейдуть Перекопський перешийок, через велике повстання на території самого півострова за участю патріотично налаштованих українців та противників режиму Путіна.

Агенти партизанського руху запевняють, що спецвагони з окупантами підуть у складі пасажирського поїзда "Севастополь – Москва". Сама процедура здійснюється на залізничному вокзалі "Сімферополь пасажирський" перед пішохідним мостом.

Окрім того, вони повідомили, що склад зустрічної варти – не менше ніж двадцять солдатів та двоє офіцерів. За словами партизанів, інформацію вже "передали у потрібні руки".

"Наші люди на окупованих територіях, а також ті, хто працює всередині силових структур і в Росії, продовжують боротися зі злочинцями і надають непомірну допомогу у звільненні українських земель", — підкреслили в "Атеш".

Додають, що партизани бачать та фіксують усі злочини окупаційної влади проти українських патріотів.

Ситуація в Криму — що відомо

У четвер, 19 жовтня, в центрі тимчасово окупованого Севастополя було чути звуки реактивних бомбометів.

Вночі на 18 жовтня в Криму також було неспокійно. Жителів Євпаторії розбудив сильний вибух. У соцмережах інформували про атаку БПЛА.

Нагадаємо, в ніч на 17 жовтня в захопленому ЗС РФ Криму також прогриміли вибухи. Повідомлялося, що російська ППО збила кілька безпілотників.