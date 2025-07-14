В Украине участились торнадо: в каких регионах их видели и есть ли разрушения (видео)

Появление торнадо или смерчей почти невозможно спрогнозировать. Метеорологи отмечают, что смерчи чаще всего возникают именно летом.

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В Украине по меньшей мере в двух регионах было зафиксировано торнадо. Опасное природное явление видели в нескольких регионах с начала июля. Фокус собрал, все, что известно.

Смерч на Львовщине

Так, большой смерч видели на одной из трасс на Кировоградщине. Разрушений он не вызвал.

"Огромный торнадо по трассе Киев-Одесса (в районе Знаменки), гулял так минут 30 где-то", — было сказано в сообщении в одесских пабликах.

Кроме того, торнадо заметили также в Одесской области в поселке Великодолинское. На видео зафиксировано только начало создания смерча.

Формирование торнадо прямо на дороге

"Мини-смерч в Великодолинском. Метеорологи отмечают, что смерчи — это не такое уж и редкое явление летом", — писал местный канал.

Смерч — это достаточно локальное, кратковременное природное явление и поэтому ученые практически не в состоянии его зафиксировать, объясняет климатолог из Украинского гидрометеорологического института и кандидат наук Вера Балабух.

За всю историю наблюдений был лишь один случай, когда смерч прошел вблизи метеорологической станции и она его зафиксировала, добавляет Балабух.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что смерчи для Украины — обычное явление. Они возникают сами летом, чаще всего возле притоков рек. Появление этого явления в том или ином регионе достаточно трудно спрогнозировать. Однако вряд ли торнадо в Украине в последнее время стало больше, скорее всего, сейчас у людей появилась возможность их снимать и выкладывать в сеть.

"В летний период смерчи всегда наблюдались по всей территории Украины, они могут быть разной интенсивности, но не слишком мощные", — говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Опасны ли торнадо в Украине

Даже небольшие смерчи, которые случаются в Украине, могут быть опасными.

Если на пути вихря окажется небольшое здание, то могут быть локальные последствия, говорит Птуха. Но, конечно, не такие масштабные, как бывают в США.

Смерч на Львовщине

В Украине предпосылок для таких катаклизмов нет. Впрочем, есть общие рекомендации, как действовать, если приближается смерч.

При приближении торнадо следует немедленно укрыться в подвале или в прочном здании, избегать окон и стеклянных дверей.

А если вы на открытой местности, найдите углубление в земле, ложитесь лицом вниз и прикройте голову руками.

Что такое торнадо (или смерч)

Торнадо — это атмосферное явление, которое является стремительным вихрем большой разрушительной силы, который возникает в грозовом облаке и затем распространяется сверху вниз в виде столба или хобота, захватывая песок, воду и тому подобное. Скорость движения воздуха внутри смерча у земли обычно составляет до 200 км/ч. Возникновение смерчей связано с локальной неоднородностью атмосферы, столкновении неоднородных по влажности и температуре воздушных масс, теплых (внизу) и холодных (вверху) слоев воздуха и сильном боковом ветре во время грозовой погоды.

Чаще всего торнадо возникают в США, в частности, в районе, известном как "Аллея торнадо" (Tornado Alley), которая охватывает штаты Техас, Оклахома, Канзас, Небраска, Южная Дакота и восточный Колорадо. Также торнадо случаются в других частях мира, но в США их фиксируется больше всего. Там условия способствуют формированию торнадо, в частности, столкновение холодного воздуха с гор с теплой влажной воздушной массой из Мексиканского залива.

Метеорологи называют смерчем вихрь, который формируется над водой, а торнадо над сушей, но довольно часто эти слова используются как синонимы.

Напомним, эколог Александр Соколенко сообщил, что в ближайшее время в Украине чаще будут появляться опасные атмосферные явления, поскольку происходят изменения климата и страна оказалась в "зоне торнадо".

А в 2024 году на портале Inverse рассказали о фильме, в котором говорится об охоте на торнадо и о том, как изменились подходы ученых к изучению этого атмосферного явления.