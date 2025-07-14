В Україні почастішали торнадо: в яких регіонах їх бачили та чи є руйнування (відео)

Появу торнадо або смерчів майже неможливо спрогнозувати. Метеорологи відзначають, що смерчі найчастіше виникають саме влітку.

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В Україні щонайменше у двох регіонах було зафіксовано торнадо. Небезпечне природне явище бачили у кількох регіонах від початку липня. Фокус зібрав, все, що відомо.

Смерч на Львівщині

Так, великий смерч бачили на одній з трас на Кіровоградщині. Руйнувань він не спричинив.

"Величезний торнадо по трасі Київ-Одеса (в районі Знам'янки), гуляв так хвилин 30 десь", — було сказано у повідомленні в одеських пабліках.

Окрім того, торнадо помітили також в Одеській області у селищі Великодолинське. На відео зафіксовано тільки початок створення смерчу.

Формування торнадо прямо на дорозі

"Мінісмерч у Великодолинському. Метеорологи відзначають, що смерчі — це не таке вже й рідке явище влітку", — писав місцевий канал.

Смерч — це досить локальне, короткотривале природне явище й тому науковці практично не в змозі його зафіксувати, пояснює кліматолог з Українського гідрометеорологічного інституту та кандидат наук Віра Балабух.

За всю історію спостережень був лише один випадок, коли смерч пройшов поблизу метеорологічної станції й вона його зафіксувала, додає Балабух.

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що смерчі для України — звичне явище. Вони виникають самі влітку, найчастіше біля приток річок. Появу цього явища в тому чи іншому регіоні досить важко спрогнозувати. Однак навряд чи торнадо в Україні останнім часом стало більше, ймовірніше, зараз у людей з’явилася можливість їх фільмувати та викладати у мережу.

"У літній період смерчі завжди спостерігалися по всій території України, вони можуть бути різної інтенсивності, але не надто потужні", — каже синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

Чи небезпечні торнадо в Україні

Навіть невеликі смерчі, які трапляються в Україні, можуть бути небезпечними.

Якщо на шляху вихору опиниться невелика будівля, то можуть бути локальні наслідки, каже Птуха. Але, звичайно, не такі масштабні, як бувають у США.

Смерч на Львівщині

В Україні передумов для таких катаклізмів немає. Утім, є загальні рекомендації, як діяти, якщо наближається смерч.

При наближенні торнадо слід негайно сховатися в підвалі або у міцній будівлі, уникати вікон та скляних дверей.

А якщо ви на відкритій місцевості, знайдіть заглиблення в землі, лягайте обличчям донизу та прикрийте голову руками.

Що таке торнадо (або смерч)

Торнадо — це атмосферне явище, що є стрімким вихором великої руйнівної сили, який виникає в грозовій хмарі і потім поширюється згори донизу у вигляді стовпа або хобота, захоплюючи пісок, воду тощо. Швидкість руху повітря всередині смерчу біля землі зазвичай складає до 200 км/год. Виникнення смерчів пов'язане з локальною неоднорідністю атмосфери, зіткненні неоднорідних за вологістю та температурою повітряних мас, теплих (внизу) і холодних (угорі) шарів повітря та сильному боковому вітрові під час грозової погоди.

Найчастіше торнадо виникають у США, зокрема, в районі, відомому як "Алея торнадо" (Tornado Alley), яка охоплює штати Техас, Оклахома, Канзас, Небраска, Південна Дакота та східний Колорадо. Також торнадо трапляються в інших частинах світу, але в США їх фіксується найбільше. Там умови сприяють формуванню торнадо, зокрема, зіткнення холодного повітря з гір з теплою вологою повітряною масою з Мексиканської затоки.

Метеорологи називають смерчем вихор, який формується над водою, а торнадо над сушею, але досить часто ці слова використовуються як синоніми.

Нагадаємо, еколог Олександр Соколенко повідомив, що найближчим часом в Україні частіше з'являтимуться небезпечні атмосферні явища, оскільки відбуваються зміни клімату і країна опинилась у "зоні торнадо".

А у 2024 році на порталі Inverse розповіли про фільм, у якому ідеться про полювання на торнадо і про те, як змінились підходи науковців до вивчення цього атмосферного явища.