Фальшивый кофе принес "предпринимателям" 100 миллионов и автопарк из Maserati и Chrysler (фото)

На Киевщине разоблачили масштабную схему по фальсификации кофе. Организаторы подпольного бизнеса не только "заработали" более 100 миллионов гривен, но и обзавелись элитными авто — от Maserati до Chevrolet Corvette.

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Детективы Бюро экономической безопасности БЭБ сообщили о подозрении шести участникам преступной группы, которые наладили масштабное производство фальсифицированного кофе. Под видом продукции всемирно известных брендов подделку продавали оптом и в розницу — через интернет-магазины, местные рынки и торговые точки.

Продукцию изготавливали в складских помещениях без всяких разрешений, лицензий или контрактов на использование торговых марок.

По данным следствия, организаторы "кофейного бизнеса" успели легализовать более 100 миллионов гривен дохода, полученного незаконным способом.

Во время обысков правоохранители изъяли оборудование для производства и фасовки кофе, полиграфическую технику, партии готовой продукции, документацию, мобильные телефоны, компьютеры, наличные, а также черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Особое внимание правоохранителей привлек автопарк подозреваемых — было изъято 11 элитных транспортных средств, в частности:

Maserati Quattroporte

Mercedes-Benz S 65

Ford Explorer

Dodge Durango

Dodge Charger

Крайслер 300 S

Chrysler 300

CHEVROLET CORVETTE и другие авто премиум-класса.

Изъятая машина

Всем шести участникам группы сообщено о подозрении в незаконном использовании знаков для товаров и услуг и отмывании доходов, полученных преступным путем.

Как сообщал Фокус, Бюро экономической безопасности Украины займется проверкой ритейлеров, которые дробятся на ФОПов и избегают налогообложения.

В мае аналитики Бюро экономической безопасности разоблачили факты растраты государственных средств на предприятии, которое подчиняется Министерству здравоохранения.