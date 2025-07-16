Фальшива кава принесла "підприємцям" 100 мільйонів і автопарк з Maserati та Chrysler (фото)

На Київщині викрили масштабну схему з фальсифікації кави. Організатори підпільного бізнесу не лише "заробили" понад 100 мільйонів гривень, а й обзавелися елітними авто – від Maserati до Chevrolet Corvette.

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Детективи Бюро економічної безпеки БЕБ повідомили про підозру шістьом учасникам злочинної групи, які налагодили масштабне виробництво фальсифікованої кави. Під виглядом продукції всесвітньо відомих брендів підробку продавали гуртом і вроздріб – через інтернет-магазини, місцеві ринки та торгові точки.

Продукцію виготовляли у складських приміщеннях без жодних дозволів, ліцензій чи контрактів на використання торгових марок.

За даними слідства, організатори "кавового бізнесу" встигли легалізувати понад 100 мільйонів гривень доходу, отриманого в незаконний спосіб.

Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виробництва та фасування кави, поліграфічну техніку, партії готової продукції, документацію, мобільні телефони, комп’ютери, готівку, а також чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність.

Особливу увагу правоохоронців привернув автопарк підозрюваних – було вилучено 11 елітних транспортних засобів, зокрема:

Maserati Quattroporte

Mercedes-Benz S 65

Ford Explorer

Dodge Durango

Dodge Charger

Chrysler 300 S

Chrysler 300

CHEVROLET CORVETTE та інші авто преміумкласу.

Вилучена автівка

Усім шістьом учасникам групи повідомлено про підозру у незаконному використанні знаків для товарів і послуг та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

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