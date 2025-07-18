19 июля стартует подача заявлений в вузы — все, что нужно знать о поступлении 2025

Уже завтра, 19 июля, в Украине начинается один из важнейших этапов вступительной кампании — подача заявок в высшие учебные заведения. Молодые люди, которые планируют поступление на бакалавра 2025, смогут подать документы до 18:00 1 августа — именно до этого времени продолжается основной этап подачи заявлений.

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Подача заявок на поступление предусматривает крайний срок для бюджетной формы обучения — 1 августа 2025 года.

Регистрация в кабинете ЭДЭБО: важные даты

Регистрация электронного кабинета поступающего в системе ЕГЭБО началась еще с 1 июля и будет продолжаться вплоть до 20 октября. Однако поступление ЕДЕБО на бюджет или по государственному гранту возможно только при условии, что заявление подано до 1 августа.

Все заявления подаются через кабинет ЕДЕБО, поэтому важно заранее проверить, корректно ли внесены все личные и учебные данные, в частности сертификаты НМТ.

Что нужно для успешной подачи заявлений

Чтобы успешно пройти подачу заявок на поступление в 2025 году, надо подготовить:

Электронный кабинет поступающего — создается через систему ЕГЭБО;

Документы о льготах — обратитесь в приемную комиссию до подачи первого заявления;

Мотивационное письмо — обязательно к каждому заявлению, всего допускается до 15 заявлений, из которых 5 — на бюджет;

Выбранные специальности — выберите свою специальность на основе рейтинга, стоимости и перспектив;

Приоритетность заявлений — вычислите свой конкурсный балл и продумайте порядок заранее;

Коды конкурсных предложений — найдите заранее для правильного внесения;

Данные сертификата НМТ — убедитесь, что они корректно отображаются в кабинете ЕДЕБО.

Что нужно для поступления на магистратуру в 2025 году?

Для поступления на магистратуру в 2025 также нужен электронный кабинет, сертификаты ЕВИ или ЕФВВ (в зависимости от специальности), мотивационное письмо и перечень выбранных заведений. Подача заявлений продолжается по другому графику, но принципы остаются такими же, как при поступлении на бакалавриат.

Не медли, но и не спеши

Хотя сроки поступления на бакалавра в 2025 году четко определены — с 19 июля по 1 августа — специалисты советуют не регистрироваться в первые дни из-за возможных технических сбоев, но и не откладывать все на последнюю минуту.

Напомним: дата подачи заявления не влияет на место в рейтинге — решающим является конкурсный балл.

Поступление 2025 — это не только о датах, но и о правильной подготовке. Заблаговременное создание электронного кабинета, внимательное заполнение заявлений и грамотное формулирование мотивационных писем могут стать ключом к обучению мечты. Желаем всем абитуриентам успеха и вдохновения!

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