19 липня стартує подання заяв до вишів – усе, що треба знати про вступ 2025

Вже завтра, 19 липня, в Україні розпочинається один з найважливіших етапів вступної кампанії – подача заявок до вищих навчальних закладів. Молоді люди, які планують вступ на бакалавра 2025, матимуть можливість подати документи до 18:00 1 серпня – саме до цього часу триває основний етап подання заяв.

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Подача заявок на вступ передбачає крайній термін для бюджетної форми навчання – 1 серпня 2025 року.

Реєстрація в кабінеті ЕДЕБО: важливі дати

Реєстрація електронного кабінету вступника у системі ЄДЕБО розпочалась ще з 1 липня й буде тривати аж до 20 жовтня. Однак вступ ЕДЕБО на бюджет або за державним грантом можливий лише за умови, що заяву подано до 1 серпня.

Усі заяви подаються через кабінет ЕДЕБО, тому важливо заздалегідь перевірити, чи коректно внесені всі особисті та навчальні дані, зокрема сертифікати НМТ.

Що потрібно для успішного подання заяв

Щоб успішно пройти подачу заявок на вступ у 2025 році, треба підготувати:

Електронний кабінет вступника – створюється через систему ЄДЕБО;

Документи про пільги – зверніться до приймальної комісії до подання першої заяви;

Мотиваційний лист – обов’язковий до кожної заяви, загалом допускається до 15 заяв, з яких 5 – на бюджет;

Вибрані спеціальності – оберіть свій фах на основі рейтингу, вартості та перспектив;

Пріоритетність заяв – обчисліть свій конкурсний бал продумайте порядок заздалегідь;

Коди конкурсних пропозицій – знайдіть заздалегідь для правильного внесення;

Дані сертифікату НМТ – переконайтесь, що вони коректно відображаються у кабінеті ЕДЕБО.

Що потрібно для вступу на магістратуру в 2025 році?

Для вступу на магістратуру у 2025 також потрібен електронний кабінет, сертифікати ЄВІ або ЄФВВ (залежно від спеціальності), мотиваційний лист та перелік обраних закладів. Подача заяв триває за іншим графіком, але принципи залишаються такими ж, як при вступі на бакалаврат.

Не зволікай, але й не поспішай

Хоча строки вступу на бакалавра у 2025 році чітко визначені – з 19 липня до 1 серпня – фахівці радять не реєструватися у перші дні через можливі технічні збої, але й не відкладати все на останню хвилину.

Нагадаємо: дата подачі заяви не впливає на місце в рейтингу – вирішальним є конкурсний бал.

Вступ 2025 – це не лише про дати, але й про правильну підготовку. Завчасне створення електронного кабінету, уважне заповнення заяв і грамотне формулювання мотиваційних листів можуть стати ключем до навчання мрії. Бажаємо всім вступникам успіху та натхнення!

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