ТЦК в Ужгороді скасував відстрочки 225 "фейковим" студентам, — СБУ

Як зазначили в СБУ, керівництво приватного навчального закладу зараховувало на бакалаврат військовозобов'язаних громадян без вступних іспитів.

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Після того, як українські правоохоронці викрили на Закарпатті схему ухилення від мобілізації під приводом навчання на бакалавраті у приватному університеті, 225 зарахованим за цією схемою студентам скасували раніше надані відстрочки. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

"Після викриття СБУ місцева комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала раніше надані відстрочки від призову 225 ухилянтам, які скористалися "студентською схемою", — йдеться у повідомленні.

В СБУ пояснили, що ректор та проректор приватного університету без вступних екзаменів зараховували військовозобов'язаних громадян на бакалаврат до власного та іноземного вищих навчальних закладів.

"Фігуранти обіцяли таким "студентам" безперешкодне оформлення відстрочки", — зазначили у відомстві.

Там також повідомили, що для реалізації цієї схеми з ухилення від призову до армії керівництво закарпатського університету залучило до неї посадовця військової служби правопорядку.

Нагадаємо, 15 жовтня в Ужгороді затримали керівництво університету за фіктивне навчання понад 200 чоловіків.

У серпні міністр освіти України Оксен Лісовий повідомив, що майже 200 тисяч чоловіків призовного віку вступають до вищих навчальних закладів для фіктивного навчання.