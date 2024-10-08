На Закарпатті зварювальник на КПП проварив діру в мості і втік до Угорщини

Зварювальник під час проведення робіт з ремонту мосту, готував собі шлях до втечі з України. Він, знаючи особливості конструкції мосту, кожного разу вирізав собі частину металоконструкції.

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На Закарпатті українець вдався до оригінального способу втечі за кордон. Він проварив дірку у мості і через неї опинився в Угорщині. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

"Унікальний спосіб втечі закордон. Зварювальник втік через самостійно вирізану дірку в мості до Угорщини. Це був один із ремонтників на КПП "Тиса" на Закарпатті", — розповів журналіст.

Він зауважив, що подія трапилася ще у вересні 2024 року, але про неї стало відомо лише зараз.

Зварювальник під час проведення робіт з ремонту мосту, готував собі шлях до втечі з України. Він, знаючи особливості конструкції мосту, кожного разу вирізав собі частину металоконструкції. Через цю діру він пізніше втік до Угорщини.

Нагадаємо, що 10 вересня повідомлялося, що український футболіст переплив Тису і уклав контракт із клубом в Білорусі. До запливу Шеліхов ретельно готувався і впродовж двох місяців ходив на річку тренуватися плавати з ластами.

Також раніше на Закарпатті прикордонники затримали українця, який, маючи всі дозволи на виїзд за кордон, вирішив переплести Тису. До того ж він заплатив чималу суму людині, яка його переправляла. Після того, як його спіймали, чоловік таки виїхав за кордон, але цього разу вже як годиться.