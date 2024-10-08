На Закарпатье сварщик на КПП проварил дыру в мосту и сбежал в Венгрию

Сварщик во время проведения работ по ремонту моста, готовил себе путь к бегству из Украины. Он, зная особенности конструкции моста, каждый раз вырезал себе часть металлоконструкции.

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На Закарпатье украинец прибегнул к оригинальному способу побега за границу. Он проварил дыру в мосту и через нее оказался в Венгрии. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

"Уникальный способ побега заграницу. Сварщик сбежал через самостоятельно вырезанную дыру в мосту в Венгрию. Это был один из ремонтников на КПП "Тиса" на Закарпатье", — рассказал журналист.

Он отметил, что событие случилось еще в сентябре 2024 года, но о нем стало известно только сейчас.

Сварщик во время проведения работ по ремонту моста, готовил себе путь к бегству из Украины. Он, зная особенности конструкции моста, каждый раз вырезал себе часть металлоконструкции. Через эту дыру он позже сбежал в Венгрию.

Напомним, что 10 сентября сообщалось, что украинский футболист переплыл Тису и заключил контракт с клубом в Беларуси. К заплыву Шелихов тщательно готовился и в течение двух месяцев ходил на реку тренироваться плавать с ластами.

Также ранее на Закарпатье пограничники задержали украинца, который, имея все разрешения на выезд за границу, решил переплести Тису. К тому же он заплатил немалую сумму человеку, который его переправлял. После того, как его поймали, мужчина таки выехал за границу, но на этот раз уже как положено.