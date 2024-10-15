ТЦК в Ужгороде отменил отсрочки 225 "фейковым" студентам, — СБУ

Как отметили в СБУ, руководство частного учебного заведения зачисляло на бакалавриат военнообязанных граждан без вступительных экзаменов.

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После того, как украинские правоохранители разоблачили на Закарпатье схему уклонения от мобилизации под предлогом обучения на бакалавриате в частном университете, 225 зачисленным по этой схеме студентам отменили ранее предоставленные отсрочки. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

"После разоблачения СБУ местная комиссия Ужгородского РТЦК и СП отменила ранее предоставленные отсрочки от призыва 225 уклонистам, которые воспользовались "студенческой схемой", — говорится в сообщении.

В СБУ объяснили, что ректор и проректор частного университета без вступительных экзаменов зачисляли военнообязанных граждан на бакалавриат в собственное и иностранное высшие учебные заведения.

"Фигуранты обещали таким "студентам" беспрепятственное оформление отсрочки", — отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что для реализации этой схемы по уклонению от призыва в армию руководство закарпатского университета привлекло к ней чиновника военной службы правопорядка.

Напомним, 15 октября в Ужгороде задержали руководство университета за фиктивное обучение более 200 мужчин.

В августе министр образования Украины Оксен Лисовой сообщил, что почти 200 тысяч мужчин призывного возраста поступают в высшие учебные заведения для фиктивного обучения.