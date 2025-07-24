СМИ обнаружили виллу во французских Альпах, которая может быть связана с Ахметовым, — расследование

Журналисты в своем расследовании утверждают, что в собственности собственности французской компании Holdview Properties, связанной с бизнесменом Ринатом Ахметовым, якобы есть два участка и коттедж в Куршевеле. Акционер SCM на момент публикации материала не комментировал обнародованную медиа информацию.

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Журналисты, проанализировав данные из французского реестра недвижимости, обнаружили, что компания Holdview Properties владеет двумя земельными участками (на 781 и 25 квадратных метров) и шале площадью 100 квадратных метров, сообщает Слідство.Інфо.

Дата покупки и стоимость дома неизвестна. Однако ее можно рассчитать в соответствии с расположением дома над уровнем моря. В полученных журналистами документах указано, что высота шале над уровнем моря — 1840 метров.

Вилла в Куршевеле, которую связывают с компанией Ахметова Фото: Скриншот

Такое расположение относит его к категории самой дорогой недвижимости курорта — Куршевель-1850. Менее престижные районы расположены ниже: Куршевель-1650 (Морион), Куршевель-1550 и т.д.

Согласно информации профильного ресурса Residences Immobilier, средняя цена квадратного метра подобного жилья в Куршевеле в июне 2025 года составляла 21,7 тысячи евро.

Таким образом можно сделать вывод, что цена меньшего участка, который принадлежит Holdview Properties по состоянию на 2020 год стоила 480 000 евро.

Документы на виллу в Куршевеле Фото: Скриншот

Цена большего участка может составлять почти 15 миллионов евро.

Таким образом, ориентировочная стоимость выявленных участков вместе с высокогорным шале — около 17,5 миллиона евро.

По данным реестра юридических лиц Франции, директором компании Holdview Properties, владеющей этим имуществом, является Андрей Пастухов. Он же возглавляет кипрскую компанию SCM Finance Ltd. Владеют Holdview Properties кипрская компания SCM Holdings Ltd (главная инвестиционная компания группы СКМ Рината Ахметова) и люксембургская Sunhold Estates SARL.

На момент публикации ни Ринат Ахметов, ни его официальные представители не комментировали расследование журналистов. Фокус обновит материал как только появится позиция бизнесмена.

Напомним, в прошлом году журналисты выяснили, что Ринат Ахметов выставил на продажу все свои самолеты.

А в 2021 году сын украинского бизнесмена Рината Ахметова, Дамир Ахметов, стал владельцем второй виллы в швейцарском кантоне Женева стоимостью 44 миллиона франков (более 1,2 млрд грн). Таким образом, менее чем за год он потратил 104 млн франков (около 3 млрд грн) на недвижимость в этой стране.