ЗМІ виявили віллу у французьких Альпах, яка може бути пов'язана з Ахметовим, — розслідування

Журналісти у своєму розслідуванні стверджують, що у власності власності французької компанії Holdview Properties, пов’язаної з бізнесменом Рінатом Ахметовим, нібито є дві ділянки та котедж у Куршевелі. Акціонер SCM на момент публікації матеріалу не коментував оприлюднену медіа інформацію.

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Журналісти, проаналізувавши дані з французького реєстру нерухомості, виявили, що компанія Holdview Properties володіє двома земельними ділянками (на 781 і 25 квадратних метрів) і шале площею 100 квадратних метрів, повідомляє Слідство.Інфо.

Дата купівлі та вартість будинку невідома. Однак її можна розрахувати відповідно до розташування будинку над рівнем моря. В отриманих журналістами документах зазначено, що висота шале над рівнем моря — 1840 метрів.

Вілла в Куршевелі, яку пов'язують із компанією Ахметова Фото: Скріншот

Таке розташування відносить його до категорії найдорожчої нерухомості курорту — Куршевель-1850. Менш престижні райони розташовані нижче: Куршевель-1650 (Моріон), Куршевель-1550 тощо .

Згідно з інформацією профільного ресурсу Residences Immobilier, середня ціна квадратного метра подібного житла в Куршевелі в червні 2025 року становила 21,7 тисячі євро.

Таким чином можна зробити висновок, що ціна меншої ділянки, яка належить Holdview Properties станом на 2020 рік коштувала 480 000 євро.

Документи на віллу в Куршевелі Фото: Скріншот

Ціна більшої ділянки може становити майже 15 мільйонів євро.

Таким чином, орієнтовна вартість виявлених ділянок разом із високогірним шале — близько 17,5 мільйона євро.

За даними реєстру юридичних осіб Франції, директором компанії Holdview Properties, що володіє цим майном, є Андрій Пастухов. Він же очолює кіпрську компанію SCM Finance Ltd. Володіють Holdview Properties кіпрська компанія SCM Holdings Ltd (головна інвестиційна компанія групи СКМ Ріната Ахметова) і люксембурзька Sunhold Estates SARL.

На момент публікації ні Рінат Ахметов, ні його офіційні представники не коментували розслідування журналістів. Фокус оновить матеріал як тільки з'явиться позиція бізнесмена.

Нагадаємо, минулоріч журналісти з'ясували, що Рінат Ахметов виставив на продаж всі свої літаки.

А в 2021 році син українського бізнесмена Ріната Ахметова, Дамір Ахметов, став власником другої вілли у швейцарському кантоні Женева вартістю 44 мільйони франків (понад 1,2 млрд грн). Таким чином, менш як за рік він витратив 104 млн франків (близько 3 млрд грн) на нерухомість у цій країні.