Более 5 тысяч украинцев сменили имена: что нужно знать тем, кто планирует это сделать

За первые шесть месяцев года тысячи украинцев официально изменили свои имена. Министерство юстиции разъяснило ключевые правила и требования этого процесса.

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Как сообщает Минюст, в течение первого полугодия 5 тысяч 17 граждан воспользовались правом на изменение собственного имени. Лидером среди регионов стал Киев, где такую услугу выбрали 784 раза. В Днепропетровской области воспользовались этой процедурой 433 человека, во Львовской — 403, в Одесской — 359, в Киевской — 335, а в Харьковской — 255.

Как изменить имя: основные условия

Украинское законодательство гарантирует право каждого гражданина изменить фамилию, имя или отчество. Этот процесс доступен как совершеннолетним, так и несовершеннолетним с согласия родителей. В рамках политики безбарьерности ведомство создает условия, чтобы процедура была простой и доступной.

Возраст для подачи заявления

С 16 лет — можно самостоятельно изменить имя.

С 14 до 16 лет — только с письменного согласия обоих родителей или опекуна.

Куда обращаться

Заявление подают в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) по месту жительства. Граждане, живущие за границей, обращаются в консульские учреждения. Заявление пишется письменно и подается вместе с паспортом гражданина Украины.

Перечень документов:

Заявление о смене имени.

Свидетельство о рождении заявителя.

Свидетельство о браке или о расторжении брака (при наличии).

Свидетельства о рождении детей (для родителей несовершеннолетних).

Свидетельства о предыдущих изменениях имени заявителя или его родителей (если были).

Фотография заявителя.

Нотариально заверенное письменное обязательство об осведомленности об ответственности за ложные сведения и необходимости замены документов после смены имени.

Квитанция об уплате государственной пошлины.

Работник ГРАГС проверяет представленные документы, сверяет сведения и предупреждает заявителя об ответственности за представление недостоверных данных и об обязательности дальнейшей замены паспорта и других документов.

Стоимость услуги:

5 грн 10 коп. — за первое изменение фамилии, имени или отчества (если это не связано с заключением брака).

51 грн — за повторное изменение, не касающееся регистрации брака.

Для украинцев, которые живут за границей, применяется консульский сбор.

Сроки рассмотрения

Заявление рассматривают до трех месяцев со дня подачи. Если нужны дополнительные проверки или ответы от других органов, срок могут продлить, но не более чем до шести месяцев. Во время проверок ГРАГС запрашивает информацию у Национальной полиции о возможных основаниях для отказа — например, открытые уголовные производства, судимости или пребывание заявителя в розыске.

Выдача свидетельства

После положительного решения лицу предоставляют письменное разрешение. С этим документом в течение трех месяцев нужно обратиться в ГРАГС для внесения изменений в актовые записи и получить свидетельство о смене имени. Если этот срок пропущен, разрешение теряет силу, и процедуру придется начать заново.

После регистрации нового имени гражданин должен обновить свой паспорт, идентификационный код и другие официальные документы, в которых указывается личное имя.

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