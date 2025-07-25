Понад 5 тисяч українців змінили імена: що потрібно знати тим, хто планує це зробити

За перші шість місяців року тисячі українців офіційно змінили свої імена. Міністерство юстиції роз’яснило ключові правила та вимоги цього процесу.

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Як повідомляє Мінюст, протягом першого півріччя 5 тисяч 17 громадян скористалися правом на зміну власного імені. Лідером серед регіонів став Київ, де таку послугу обрали 784 рази. У Дніпропетровській області скористалися цією процедурою 433 особи, у Львівській – 403, в Одеській – 359, у Київській – 335, а в Харківській – 255.

Як змінити ім’я: основні умови

Українське законодавство гарантує право кожного громадянина змінити прізвище, ім’я чи по батькові. Цей процес доступний як повнолітнім, так і неповнолітнім за згодою батьків. У межах політики безбар’єрності відомство створює умови, щоб процедура була простою та доступною.

Вік для подання заяви

З 16 років – можна самостійно змінити ім’я.

З 14 до 16 років – лише за письмовою згодою обох батьків або піклувальника.

Куди звертатися

Заяву подають до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за місцем проживання. Громадяни, що живуть за кордоном, звертаються до консульських установ. Заява пишеться письмово та подається разом із паспортом громадянина України.

Перелік документів:

Заява про зміну імені.

Свідоцтво про народження заявника.

Свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу (за наявності).

Свідоцтва про народження дітей (для батьків неповнолітніх).

Свідоцтва про попередні зміни імені заявника чи його батьків (якщо були).

Фотокартка заявника.

Нотаріально засвідчене письмове зобов’язання про обізнаність щодо відповідальності за неправдиві відомості та необхідність заміни документів після зміни імені.

Квитанція про сплату державного мита.

Працівник ДРАЦС перевіряє подані документи, звіряє відомості та попереджає заявника про відповідальність за подання недостовірних даних і про обов’язковість подальшої заміни паспорта та інших документів.

Вартість послуги:

5 грн 10 коп. – за першу зміну прізвища, імені або по батькові (якщо це не пов’язано з укладенням шлюбу).

51 грн – за повторну зміну, що не стосується реєстрації шлюбу.

Для українців, які живуть за кордоном, застосовується консульський збір.

Строки розгляду

Заяву розглядають до трьох місяців від дня подання. Якщо потрібні додаткові перевірки чи відповіді від інших органів, термін можуть подовжити, але не більше ніж до шести місяців. Під час перевірок ДРАЦС запитує інформацію в Національної поліції щодо можливих підстав для відмови – наприклад, відкриті кримінальні провадження, судимості або перебування заявника в розшуку.

Видача свідоцтва

Після позитивного рішення особі надають письмовий дозвіл. З цим документом протягом трьох місяців потрібно звернутися до ДРАЦС для внесення змін до актових записів і отримати свідоцтво про зміну імені. Якщо цей термін пропущено, дозвіл втрачає чинність, і процедуру доведеться розпочати заново.

Після реєстрації нового імені громадянин має оновити свій паспорт, ідентифікаційний код та інші офіційні документи, у яких зазначається особисте ім’я.

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