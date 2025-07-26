Хотел перейти на "дистанционку": в Черновцах учитель "минировал" школы и детсады

Учитель информатики несколько месяцев терроризировал образовательные учреждения и правоохранителей областного центра. Суд вынес ему приговор.

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В Черновцах 26-летний учитель информатики в течение нескольких месяцев рассылал фейковые сообщения о якобы заложенной взрывчатке в городских школах и детских садах. Из-за этого он предстал перед судом. Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура.

Шевченковский районный суд города Черновцы признал виновным мужчину за рассылку фейковых сообщений о минировании учебных заведений в Черновцах, и назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы.

Согласно материалам дела, 26-летний учитель по электронной почте посылал ложные сообщения о заминировании учебных заведений в областном центре и таким образом он создавал панику и "срывал" учебный процесс. Он хотел "перевести" учебные заведения на дистанционный формат обучения.

Прокуроры Черновицкой окружной прокуратуры доказали вину мужчины. Следовательно, по приговору суда обвиняемый проведет полтора года за решеткой. Кроме того, он обязан возместить более 10 тысяч гривен убытков, причиненных своими противоправными действиями.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Напомним, что правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая заминировала скутер, чтобы взорвать украинских военных.