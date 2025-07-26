Хотів перейти на "дистанційку: в Чернівцях вчитель "мінував" школи і дитсадки

Вчитель інформатики кілька місяців тероризував освітні заклади і правоохоронців обласного центру. Суд виніс йому вирок.

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У Чернівцях 26-річний вчитель інформатики протягом кількох місяців розсилав фейкові повідомлення про нібито закладену вибухівку в міських школах і дитячих садках. Через це він постав перед судом. Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура.

Шевченківський районний суд міста Чернівці визнав винним чоловіка за розсилання фейкових повідомлень про мінування закладів освіти у Чернівцях, та призначив йому покарання у вигляді одного року і шести місяців позбавлення волі.

Згідно із матеріалами справи, 26-річний вчитель електронною поштою надсилав неправдиві повідомлення про замінування закладів освіти в обласному центрі і таким чином він створював паніку та "зривав" навчальний процес. Він хотів "перевести" навчальні заклади на дистанційний формат навчання.

Прокурори Чернівецької окружної прокуратури довели провину чоловіка. Відтак, за вироком суду обвинувачений проведе півтора року за ґратами. Крім того, він зобов’язаний відшкодувати понад 10 тисяч гривень збитків, завданих своїми протиправними діями.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали 19-річну дівчину, яка замінувала скутер, щоб підірвати українських військових.