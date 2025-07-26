Комфортнее, чем в Лондоне и Москве: Львов стал победителем по качеству жизни

В европейском рейтинге лучших населенных пунктов по качеству жизни есть и украинские города

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Эксперты признали Львов лучшим местом для жизни среди всех украинских городов, информирует онлайн-платформа Numbeo, которая собирает от пользователей информацию о стоимости жизни в мире.

Впрочем, в общем рейтинге город Льва расположился на 88 месте. На втором и третьем местах оказались Харьков и Киев, которые очутились, соответственно на 100-м и 101-м местах.

Им "в спину дышит" Одесса, которая стала четвертым лучшим украинским городом, но глобально она заняла 103-е место.

Рейтинг украинских городов

Днепр стал пятым, но предпоследним, то есть 107-м городом среди 108 лучших локаций для проживания в странах Европы.

Стоит отметить, что последней в списке расположилась столица Албании Тирана. А вот возглавляет его Гаага. Интересно, что столица Нидерландов Амстердам в этом списке лишь двенадцатая.

Львов против Лондона и Москвы: основные показатели

Сравнивая некоторые данные, можно отметить, что качество жизни во Львове лучше, чем в Москве или даже в Лондоне. Украинский город получил за этот показатель 136.6 баллов, а столица Великобритании лишь 131.3. При этом столице РФ присудили за благосостояние населения 129.4 балла.

Действующий показатель безопасности во Львове составил 62.4 балла. Чуть больше он в Москве — 64.7. Лондон, имея 44.7 балла, среди этой тройки признан самым опасным городом.

Что касается здоровья, то население Львова с 61 баллом ровно "отстает". Ситуация в медицинской системе Москвы с 67.5 очками и Лондоне с 69,6 ненамного, но лучше.

Умеренно континентальный климат Львова принес ему 69.6 баллов. Впрочем, практически аналогичные погодные условия россияне оценили лишь в 55.8 баллов. А вот влажная погода Великобритании не помешала ее жителям проголосовать на 88.3 балла.

Жители и гости Львова считают его не очень оживленным городом. По крайней мере 31,9 баллов за "трафик" свидетельствуют об этом. В Лондоне с пригородами, где проживает около 10 млн человек, интенсивность движения получила 44.9 балла. А в российской столице, где официально зарегистрировано более 13 млн жителей, пробки на дорогах, естественно, больше, то есть на 50.4 балла.

Стоимость жизни во Львове украинцы оценили в 26.3 балла. Почти вдвое дороже, на 45.2 балла, жить в Москве. Лондон в этом случае стал победителем, забрав 83.2 балла.

Напомним, год назад Киев попадал в десятку худших городов для жизни. Также рядом с украинской столицей находились Венесуэла (Каракас), Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея), Хараре (Зимбабве), Дхака (Бангладеш), Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия), Алжир, Триполи (Ливия) и Дамаск (Сирия).

Фокус писал, что два украинских города вошли в двадцатку самых опасных городов Европы. Всего же в рейтинге преступности пять украинских городов.