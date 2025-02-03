Два украинских города вошли в двадцатку самых опасных городов Европы: подробности (фото)
Всего в рейтинг входят 149 европейских городов, среди которых пять — украинских.
Два украинских города вошли попали в 20 самых опасных городов Европы, а всего в рейтинге пять украинских городов. Соответствующий индекс преступности по городам опубликовал международный проект Numbeo.
В частности, в рейтинг попала Одесса — она заняла 17-е место. Еще один украинский город Днепр оказался на 20-м месте.
Всего в пятерку самых опасных городов входит британский город Брэдфорд, французский Марсель, Ковентри и Бирмингем (Великобритания), а пятерку закрывает итальянский город Неаполь. На последнем месте рейтинга Гаага (Нидерланды) — он занимает 149-е место.
Топ-20 самых опасных городов Европы
Рейтинг 20 самых опасных европейских городов:
- Брэдфорд, Великобритания.
- Марсель, Франция.
- Ковентри, Великобритания.
- Бирмингем, Великобритания.
- Неаполь, Италия.
- Льеж, Бельгия.
- Монпелье, Франция.
- Гренобль, Франция.
- Нант, Франция.
- Париж, Франция.
- Лион, Франция.
- Ницца, Франция.
- Мальме, Швеция.
- Манчестер, Соединенное Королевство.
- Афины, Греция.
- Лондон, Великобритания.
- Одесса, Украина.
- Брюссель, Бельгия.
- Амадора, Португалия.
- Днепр, Украина.
Отметим, что также в рейтинг вошли еще три украинских города, однако они занимают более низкие позиции. В частности, Харьков находится на 42-м месте, Киев — на 51-м, а на 79-м — Львов.
Отметим, что международный проект Numbeo ежегодно составляет рейтинг качества жизни среди стран. Уровень жизни авторы оценивают по следующим критериям: климат, уровень загрязнения окружающей среды, покупательная способность населения, соотношение цен на жилье и дохода, стоимость жизни, уровень безопасности, качество здравоохранения, время в пути на работу.
Напомним, недавно украинская кухня вошла в рейтинг лучших кухонь мира. Однако там находились также кухни России и Беларуси.
Добавим, что Вооруженные Силы Украины находятся в рейтинге лучших армий мира. В тройку лидеров относятся армии США, России и Китая.