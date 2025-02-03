Два украинских города вошли в двадцатку самых опасных городов Европы: подробности (фото)

Всего в рейтинг входят 149 европейских городов, среди которых пять — украинских.

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Два украинских города вошли попали в 20 самых опасных городов Европы, а всего в рейтинге пять украинских городов. Соответствующий индекс преступности по городам опубликовал международный проект Numbeo.

Рейтинг опасных городов Европы

В частности, в рейтинг попала Одесса — она заняла 17-е место. Еще один украинский город Днепр оказался на 20-м месте.

Всего в пятерку самых опасных городов входит британский город Брэдфорд, французский Марсель, Ковентри и Бирмингем (Великобритания), а пятерку закрывает итальянский город Неаполь. На последнем месте рейтинга Гаага (Нидерланды) — он занимает 149-е место.

Топ-20 самых опасных городов Европы

Рейтинг 20 самых опасных европейских городов:

Брэдфорд, Великобритания. Марсель, Франция. Ковентри, Великобритания. Бирмингем, Великобритания. Неаполь, Италия. Льеж, Бельгия. Монпелье, Франция. Гренобль, Франция. Нант, Франция. Париж, Франция. Лион, Франция. Ницца, Франция. Мальме, Швеция. Манчестер, Соединенное Королевство. Афины, Греция. Лондон, Великобритания. Одесса, Украина. Брюссель, Бельгия. Амадора, Португалия. Днепр, Украина.

Отметим, что также в рейтинг вошли еще три украинских города, однако они занимают более низкие позиции. В частности, Харьков находится на 42-м месте, Киев — на 51-м, а на 79-м — Львов.

Отметим, что международный проект Numbeo ежегодно составляет рейтинг качества жизни среди стран. Уровень жизни авторы оценивают по следующим критериям: климат, уровень загрязнения окружающей среды, покупательная способность населения, соотношение цен на жилье и дохода, стоимость жизни, уровень безопасности, качество здравоохранения, время в пути на работу.

Напомним, недавно украинская кухня вошла в рейтинг лучших кухонь мира. Однако там находились также кухни России и Беларуси.

Добавим, что Вооруженные Силы Украины находятся в рейтинге лучших армий мира. В тройку лидеров относятся армии США, России и Китая.