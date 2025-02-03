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Украина

Два украинских города вошли в двадцатку самых опасных городов Европы: подробности (фото)

Украина, опасные города, Днепр, Одесса, опасные города
Два украинских города в рейтинге опасных городов в Европе (иллюстративное фото)

Всего в рейтинг входят 149 европейских городов, среди которых пять — украинских.

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Два украинских города вошли попали в 20 самых опасных городов Европы, а всего в рейтинге пять украинских городов. Соответствующий индекс преступности по городам опубликовал международный проект Numbeo.

Рейтинг опасных городов Европы Fullscreen
Рейтинг опасных городов Европы

В частности, в рейтинг попала Одесса — она заняла 17-е место. Еще один украинский город Днепр оказался на 20-м месте.

Всего в пятерку самых опасных городов входит британский город Брэдфорд, французский Марсель, Ковентри и Бирмингем (Великобритания), а пятерку закрывает итальянский город Неаполь. На последнем месте рейтинга Гаага (Нидерланды) — он занимает 149-е место.

Топ-20 самых опасных городов Европы

Рейтинг 20 самых опасных европейских городов:

  1. Брэдфорд, Великобритания.
  2. Марсель, Франция.
  3. Ковентри, Великобритания.
  4. Бирмингем, Великобритания.
  5. Неаполь, Италия.
  6. Льеж, Бельгия.
  7. Монпелье, Франция.
  8. Гренобль, Франция.
  9. Нант, Франция.
  10. Париж, Франция.
  11. Лион, Франция.
  12. Ницца, Франция.
  13. Мальме, Швеция.
  14. Манчестер, Соединенное Королевство.
  15. Афины, Греция.
  16. Лондон, Великобритания.
  17. Одесса, Украина.
  18. Брюссель, Бельгия.
  19. Амадора, Португалия.
  20. Днепр, Украина.

Отметим, что также в рейтинг вошли еще три украинских города, однако они занимают более низкие позиции. В частности, Харьков находится на 42-м месте, Киев — на 51-м, а на 79-м — Львов.

Отметим, что международный проект Numbeo ежегодно составляет рейтинг качества жизни среди стран. Уровень жизни авторы оценивают по следующим критериям: климат, уровень загрязнения окружающей среды, покупательная способность населения, соотношение цен на жилье и дохода, стоимость жизни, уровень безопасности, качество здравоохранения, время в пути на работу.

Напомним, недавно украинская кухня вошла в рейтинг лучших кухонь мира. Однако там находились также кухни России и Беларуси.

Добавим, что Вооруженные Силы Украины находятся в рейтинге лучших армий мира. В тройку лидеров относятся армии США, России и Китая.