Два українських міста увійшли в двадцятку найнебезпечніших міст Європи: подробиці (фото)
Загалом до рейтингу входять 149 європейських міст, серед яких п'ять — українських.
Два українських міста увійшли потрапили до 20 найнебезпечніших міст Європі, а загалом в рейтингу п'ять українських міст. Відповідний індекс злочинності по містах опублікував міжнародний проєкт Numbeo.
Зокрема, в рейтинг потрапила Одеса — вона зайняла 17-те місце. Ще одне українське місто Дніпро опинилось на 20-му місці.
Загалом до п'ятірки найнебезпечніших міст входить британське місто Бредфорд, французький Марсель, Ковентрі й Бірмінгем (Велика Британія), а п'ятірку закриває італійське місто Неаполь. На останньому місці рейтингу Гаага (Нідерланди) — воно займає 149-те місце.
Топ-20 найнебезпечніших міст Європи
Рейтинг 20 найнебезпечніших європейських міст:
- Бредфорд, Велика Британія.
- Марсель, Франція.
- Ковентрі, Велика Британія.
- Бірмінгем, Велика Британія.
- Неаполь, Італія.
- Льєж, Бельгія.
- Монпельє, Франція.
- Гренобль, Франція.
- Нант, Франція.
- Париж, Франція.
- Ліон, Франція.
- Ніцца, Франція.
- Мальме, Швеція.
- Манчестер, Сполучене Королівство.
- Афіни, Греція.
- Лондон, Велика Британія.
- Одеса Україна.
- Брюссель, Бельгія.
- Амадора, Португалія.
- Дніпро, Україна.
Зазначимо, що також до рейтингу увійшли ще три українських міста, однак вони займають нижчі позиції. Зокрема, Харків знаходиться на 42-му місці, Київ — на 51, а на 79-му — Львів.
Зазначимо, що міжнародний проєкт Numbeo щорічно складає рейтинг якості життя серед країн. Рівень життя автори оцінюють за такими критеріями: клімат, рівень забруднення довкілля, купівельна спроможність населення, співвідношення цін на житло і доходу, вартість життя, рівень безпеки, якість охорони здоров'я, час у дорозі на роботу.
Нагадаємо, нещодавно українська кухня увійшла до рейтингу найкращих кухонь світу. Однак там знаходились також кухні Росії та Білорусі.
Додамо, що Збройні Сили України знаходяться у рейтингу найкращих армій світу. До трійки лідерів відносяться армії США, Росії та Китаю.