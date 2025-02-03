Два українських міста увійшли в двадцятку найнебезпечніших міст Європи: подробиці (фото)

Загалом до рейтингу входять 149 європейських міст, серед яких п'ять — українських.

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Два українських міста увійшли потрапили до 20 найнебезпечніших міст Європі, а загалом в рейтингу п'ять українських міст. Відповідний індекс злочинності по містах опублікував міжнародний проєкт Numbeo.

Рейтинг небезпечних міст Європи

Зокрема, в рейтинг потрапила Одеса — вона зайняла 17-те місце. Ще одне українське місто Дніпро опинилось на 20-му місці.

Загалом до п'ятірки найнебезпечніших міст входить британське місто Бредфорд, французький Марсель, Ковентрі й Бірмінгем (Велика Британія), а п'ятірку закриває італійське місто Неаполь. На останньому місці рейтингу Гаага (Нідерланди) — воно займає 149-те місце.

Топ-20 найнебезпечніших міст Європи

Рейтинг 20 найнебезпечніших європейських міст:

Бредфорд, Велика Британія. Марсель, Франція. Ковентрі, Велика Британія. Бірмінгем, Велика Британія. Неаполь, Італія. Льєж, Бельгія. Монпельє, Франція. Гренобль, Франція. Нант, Франція. Париж, Франція. Ліон, Франція. Ніцца, Франція. Мальме, Швеція. Манчестер, Сполучене Королівство. Афіни, Греція. Лондон, Велика Британія. Одеса Україна. Брюссель, Бельгія. Амадора, Португалія. Дніпро, Україна.

Зазначимо, що також до рейтингу увійшли ще три українських міста, однак вони займають нижчі позиції. Зокрема, Харків знаходиться на 42-му місці, Київ — на 51, а на 79-му — Львів.

Зазначимо, що міжнародний проєкт Numbeo щорічно складає рейтинг якості життя серед країн. Рівень життя автори оцінюють за такими критеріями: клімат, рівень забруднення довкілля, купівельна спроможність населення, співвідношення цін на житло і доходу, вартість життя, рівень безпеки, якість охорони здоров'я, час у дорозі на роботу.

Нагадаємо, нещодавно українська кухня увійшла до рейтингу найкращих кухонь світу. Однак там знаходились також кухні Росії та Білорусі.

Додамо, що Збройні Сили України знаходяться у рейтингу найкращих армій світу. До трійки лідерів відносяться армії США, Росії та Китаю.