Комфортніше, ніж у Лондоні та Москві: Львів став переможцем за якістю життя

У європейському рейтингу найкращих населених пунктів за якістю життя є й українські міста

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Експерти визнали Львів найкращим місцем для життя серед усіх українських міст, інформує онлайн-платформа Numbeo, яка збирає від користувачів інформацію про вартість життя у світі.

Утім, у загальному рейтингу місто Лева розташувалося на 88 місці. На другому та третьому місцях опинилися Харків та Київ, які, опинилися, відповідно на 100-му та 101-му місцях.

Їм "у спину дихає" Одеса, яка стала четвертим найкращим українським містом, але глобально вона посіла 103-те місце.

Рейтинг українських міст

Дніпро став п'ятим, але передостаннім, тобто 107-м містом серед 108 найкращих локацій для проживання у країнах Європи.

Варто зазначити, що останньою у списку розташувалася столиця Албанії Тирана. А ось очолює його Гаага. Цікаво, що столиця Нідерландів Амстердам у цьому списку лише дванадцята.

Львів проти Лондона та Москви: основні показники

Порівнюючи деякі дані, можна зазначити, що якість життя у Львові краще, ніж у Москві чи навіть у Лондоні. Українське місто отримало за цей показник 136.6 балів, а столиця Великої Британії лише 131.3. При цьому столиці РФ присудили за добробут населення 129.4 бали.

Чинний показник безпеки у Львові склав 62.4 бали. Трохи більший він у Москві — 64.7. Лондон, маючи 44.7 бали, серед цієї трійці визнаний найнебезпечнішим містом.

Щодо здоров'я, то населення Львову з 61 балом рівно "пасе задніх". Ситуація у медичній системі Москви з 67.5 очками та Лондоні з 69,6 ненабагато, але краще.

Помірно континентальний клімат Львова приніс йому 69.6 балів. Утім, практично аналогічні погодні умови росіяни оцінили лише в 55.8 балів. А ось волога погода Великої Британія не завадила її мешканцям проголосувати на 88.3 бали.

Мешканці та гості Львова вважають його не дуже жвавим містом. Принаймні 31,9 балів за "трафік" засвідчують це. У Лондоні з передмістями, де мешкає близько 10 млн осіб, інтенсивність руху отримала 44.9 бали. А у російській столиці, де офіційно зареєстровано понад 13 млн мешканців, затори на дорогах, природно, більше, тобто на 50.4 бали.

Вартість життя у Львові українці оцінили у 26.3 бали. Майже вдвічі дорожче, на 45.2 бали, жити у Москві. Лондон у цьому випадку став переможцем, забравши 83.2 бали.

Нагадаємо, рік тому Київ потрапляв до десятки найгірших міст для життя. Також поруч з українською столицею перебували Венесуела (Каракас), Порт-Морсбі (Папуа-Нова Гвінея), Хараре (Зімбабве), Дхака (Бангладеш), Карачі (Пакистан), Лагос (Нігерія), Алжир, Тріполі (Лівія) і Дамаск (Сирія).

Фокус писав, що два українських міста увійшли в двадцятку найнебезпечніших міст Європи. Загалом же у рейтингу злочинності п'ять українських міст.