Более 28 тысяч кустов: супруги со Львовщины высадили самое большое лавандовое поле в Украине (фото)

Национальный реестр рекордов Украины зафиксировал новое достижение — самое большое лавандовое поле, расположенное на территории древнего городища.

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Идея создания такого поля возникла у львовянина Андрея Жидачека, которую ему удалось реализовать вместе с женой Марианной Орлович, сообщила руководитель национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Рекорд был установлен в частном ландшафтном парке "Лавандовые Холмы", что вблизи села Винявы на Львовщине.

Андрей с женой высадил 28 тысяч кустов лаванды английской узколистной на площади 1,8 га.

Андрей с женой на лавандовом поле Фото: соцмережі

Самая высокая точка поля — 322 м над уровнем моря — позволяет увидеть Карпаты, в частности вершины Национального природного парка "Сколевские Бескиды".

Уникальности объекту добавляет расположение рядом с пещерным памятником — древним городищем с гротами, где до сих пор сохранились петроглифы, в том числе в двухъярусных пещерах.

Рекорд официально зафиксировали 20 июля 2025 года.

Андрей и Марианна с сертификатом Фото: соцмережі

Напомним, июль 2025 года стал рекордным по количеству саранчи в Украине. Насекомые заполонили поля, пляжи и даже городские окрестности.

Фокус также писал о том, как украинская семья сделала из заброшенной хаты-мазанки в селе настоящую сказку.