Более 28 тысяч кустов: супруги со Львовщины высадили самое большое лавандовое поле в Украине (фото)
Национальный реестр рекордов Украины зафиксировал новое достижение — самое большое лавандовое поле, расположенное на территории древнего городища.
Идея создания такого поля возникла у львовянина Андрея Жидачека, которую ему удалось реализовать вместе с женой Марианной Орлович, сообщила руководитель национального реестра рекордов Лана Ветрова.
Рекорд был установлен в частном ландшафтном парке "Лавандовые Холмы", что вблизи села Винявы на Львовщине.
Андрей с женой высадил 28 тысяч кустов лаванды английской узколистной на площади 1,8 га.
Самая высокая точка поля — 322 м над уровнем моря — позволяет увидеть Карпаты, в частности вершины Национального природного парка "Сколевские Бескиды".
Уникальности объекту добавляет расположение рядом с пещерным памятником — древним городищем с гротами, где до сих пор сохранились петроглифы, в том числе в двухъярусных пещерах.
Рекорд официально зафиксировали 20 июля 2025 года.
Напомним, июль 2025 года стал рекордным по количеству саранчи в Украине. Насекомые заполонили поля, пляжи и даже городские окрестности.
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