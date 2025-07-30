Понад 28 тисяч кущів: подружжя зі Львівщини висадило найбільше лавандове поле в Україні (фото)

Національний реєстр рекордів України зафіксував нове досягнення — найбільше лавандове поле, розташоване на території древнього городища.

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Ідея створення такого поля виникла у львів’янина Андрія Жидачека, яку йому вдалося реалізувати разом з дружиною Маріанною Орлович, повідомила керівниця національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Рекорд було встановлено у приватному ландшафтному парку "Лавандові Пагорби", що поблизу села Віняви на Львівщині.

Андрій із дружиною висадив 28 тисяч кущів лаванди англійської вузьколистої на площі 1,8 га.

Андрій із дружиною на лавандовому полі Фото: соцмережі

Найвища точка поля — 322 м над рівнем моря — дозволяє побачити Карпати, зокрема вершини Національного природного парку "Сколівські Бескиди".

Унікальності об'єкта додає розташування поруч із печерною пам’яткою — давнім городищем із гротами, де досі збереглися петрогліфи, у тому числі в двоярусних печерах.

Рекорд офіційно зафіксували 20 липня 2025 року.

Андрій та Маріанна з сертифікатом Фото: соцмережі

Нагадаємо, липень 2025 року став рекордним за кількістю сарани в Україні. Комахи заполонили поля, пляжі й навіть міські околиці.

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