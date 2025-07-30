Понад 28 тисяч кущів: подружжя зі Львівщини висадило найбільше лавандове поле в Україні (фото)
Національний реєстр рекордів України зафіксував нове досягнення — найбільше лавандове поле, розташоване на території древнього городища.
Ідея створення такого поля виникла у львів’янина Андрія Жидачека, яку йому вдалося реалізувати разом з дружиною Маріанною Орлович, повідомила керівниця національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.
Рекорд було встановлено у приватному ландшафтному парку "Лавандові Пагорби", що поблизу села Віняви на Львівщині.
Андрій із дружиною висадив 28 тисяч кущів лаванди англійської вузьколистої на площі 1,8 га.
Найвища точка поля — 322 м над рівнем моря — дозволяє побачити Карпати, зокрема вершини Національного природного парку "Сколівські Бескиди".
Унікальності об'єкта додає розташування поруч із печерною пам’яткою — давнім городищем із гротами, де досі збереглися петрогліфи, у тому числі в двоярусних печерах.
Рекорд офіційно зафіксували 20 липня 2025 року.
Нагадаємо, липень 2025 року став рекордним за кількістю сарани в Україні. Комахи заполонили поля, пляжі й навіть міські околиці.
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