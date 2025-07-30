Духи с запахом университета: в Черновцах похвастались необычной разработкой (видео)

К 150-летию Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича его преподаватель и студенты хотят представить духи с запахом любимого вуза. Работа над ними кипит с сентября прошлого года.

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Над ароматами работают магистры-химики под руководством доцента Юрия Халавки, сообщает черновицкий ресурс С4.

Парфюм должен передать дух университета. Он будет в двух вариантах – мужской и женский.

"Один будет более мужского направления, с нотками зелени (самшита, деревьев вокруг университета). Женский будет такой карамельно-розовый", – говорит Халавка.

Перед тем, как приступить к разработке духов, магистры сначала опросили студентов, поинтересовавшись, с чем у них ассоциируется вуз. Большинство из них назвали австрийскую архитектуру, скошенный газон и запах старых книг. Эти образы легли в основу формул – каждую выверяли вручную, смешивая десятки компонентов.

Екатерина Рыбак, которая работает над ароматом, даже выбрала эту тему для своей дипломной работы.

"После пар или выходных я приходила и делала духи, делала образцы, передавала нашему преподавателю. Мы долго ждали этап изготовления аромата – мацерацию, потом давали нюхать другим людям для ассоциации, нравится или не нравится, о том, какие у них ассоциации с университетом", – рассказала магистр.

Духи собираются выпустить в сентябре 2025 года. Они станут оригинальными сувенирами университета, а потом могут появиться и в продаже.

Ранее Фокус писал, что японский McDonald's выпустил парфюм с ароматом картошки фри, а трое австралийских художников создали духи с ароматом новых гаджетов Apple.