Парфуми із запахом університету: у Чернівцях похвалилися незвичайною розробкою (відео)

До 150-річчя Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича його викладач і студенти хочуть представити парфуми із запахом улюбленого вишу. Робота над ними кипить із вересня минулого року.

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Над ароматами працюють магістри-хіміки під керівництвом доцента Юрія Халавки, повідомляє чернівецький ресурс С4.

Парфуми мають передати дух університету. Він буде у двох варіантах — чоловічий і жіночий.

"Один буде більш чоловічого спрямування, з нотками зелені (самшиту, дерев навколо університету). Жіночий буде такий карамельно-рожевий", — каже Халавка.

Перед тим, як розпочати розробку парфумів, магістри спершу опитали студентів, поцікавившись, з чим у них асоціюється виш. Більшість із них назвали австрійську архітектуру, скошений газон і запах старих книг. Ці образи лягли в основу формул — кожну вивіряли вручну, змішуючи десятки компонентів.

Катерина Рибак, яка працює над ароматом, навіть обрала цю тему для своєї дипломної роботи.

"Після пар чи вихідних я приходила і робила парфуми, робила зразки, передавала нашому викладачеві. Ми довго чекали на етап виготовлення аромату — мацерацію, потім давали нюхати іншим людям для асоціації, подобається чи не подобається, про те, які в них асоціації з університетом", — розповіла магістерка.

Парфуми збираються випустити у вересні 2025 року. Вони стануть оригінальними сувенірами університету, а потім можуть з'явитися і в продажу.

Раніше Фокус писав, що японський McDonald's випустив парфум з ароматом картоплі фрі, а троє австралійських художників створили парфуми з ароматом нових гаджетів Apple.