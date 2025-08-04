Угрожал незнакомке "слить" личные фото и требовал 10 тысяч долларов: в Киеве будут судить мужчину

В Киеве разоблачили схему цифрового шантажа: неизвестный мужчина требовал у женщины десять тысяч долларов, угрожая распространить ее личные фото. По данным следствия, подозреваемый не знал эту женщину.

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В Киеве правоохранители разоблачили 28-летнего мужчину, который угрожал обнародовать конфиденциальные фото женщины, если она не перечислит ему $10 000 на криптокошелек. Об этом сообщила прокуратура Киева.

Подозреваемый шантажировал женщину, с которой даже не был знаком, обещая разослать ее личные изображения близким и коллегам. Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины — вымогательство с угрозой разглашения личной информации в условиях военного положения.

Если вину докажут, мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Дарницкой прокуратуры при участии следователей полиции и киберполиции Киева.

Напомним, 25 июля сообщалось, что специалисты по кибербезопасности обнаружили более 250 мошеннических приложений, которые воруют личные фотографии пользователей и шантажируют тех, требуя денег. Все эти приложения для Android позиционировали себя как ресурсы для романтических знакомств.

Фокус также писал 5 мая, что в приложении для знакомств Raw обнаружили уязвимость системы безопасности, в результате которой личные данные и данные о местонахождении пользователей стали достоянием общественности. Как оказалось, приложение "сливало" имена пользователей, даты рождения, знакомства и сексуальные предпочтения пользователей Raw. Некоторые из данных содержали координаты, позволяющие определить местоположение человека с точностью до улицы.