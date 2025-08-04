Погрожував незнайомці "злити" особисті фото і вимагав 10 тисяч доларів: у Києві судитимуть чоловіка

У Києві викрили схему цифрового шантажу: невідомий чоловік вимагав у жінки десять тисяч доларів, погрожуючи розповсюдити її особисті фото. За даними слідства, підозрюваний не знав цю жінку.

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У Києві правоохоронці викрили 28-річного чоловіка, який погрожував оприлюднити конфіденційні фото жінки, якщо вона не перерахує йому $10 000 на криптогаманець. Про це повідомила прокуратура Києва.

Підозрюваний шантажував жінку, з якою навіть не був знайомий, обіцяючи розіслати її особисті зображення близьким та колегам. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання із загрозою розголошення особистої інформації в умовах воєнного стану.

Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Дарницької прокуратури за участі слідчих поліції та кіберполіції Києва.

Нагадаємо, 25 липня повідомляли, що фахівці з кібербезпеки виявили понад 250 шахрайських додатків, які крадуть особисті фотографії користувачів і шантажують тих, вимагаючи грошей. Усі ці додатки для Android позиціонували себе як ресурси для романтичних знайомств.

Фокус також писав 5 травня, що у додатку для знайомств Raw виявили вразливість системи безпеки, унаслідок якої особисті дані та дані про місцезнаходження користувачів стали надбанням громадськості. Як виявилося, застосунок "зливав" імена користувачів, дати народження, знайомства і сексуальні уподобання користувачів Raw. Деякі з даних містили координати, що дають змогу визначити місце розташування людини з точністю до вулиці.