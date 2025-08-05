"Тихая героиня" из доисторических времен: в Одесской области заметили редкую черепаху, находящуюся на грани исчезновения

В поселке Ширяево Одесской области заметили европейскую болотную черепаху, предки которой появились еще около 200 миллионов лет назад. Сегодня она — на грани исчезновения и увидеть представительницу этого вида в мире можно не везде.

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Европейская болотная черепаха занесена в Красный список МСОП, Европейский красный список, а также этот вид охраняется Бернской конвенцией. О неожиданной находке в Одесской области рассказали в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

"На северо-западной окраине поселка Ширяево, возле пруда, наши инспекторы неожиданно наткнулись на тихую героиню из глубины эпох — европейскую болотную черепаху", — рассказали экологи.

По словам специалистов, в Одесской области европейская болотная черепаха "еще выживает", в частности в водах Кодымы, Тилигула, Куяльников, Чичиклии. Также в Одесской области на нее можно встретить на местных прудах и болотах.

Однако в целом в мире европейская болотная черепаха оказалась под угрозой исчезновения. Угрозой для этого вида стали осушение болот, изменения русел рек, а также уничтожение небольших водоемов.

Экологи отметили, что европейская болотная черепаха помогает людям, уничтожая комаров и больную рыбу. Однако предостерегают: если удастся встретить ее, не следует ни в коем случае забирать черепаху домой или пытаться накормить "со стола". При таких условиях европейская болотная черепаха, которая в природе способна жить десятки лет, "долго не протянет", говорят эксперты.

Европейская болотная черепаха в мире

Считается, что в Украине европейская болотная черепаха — это единственный представитель отряда черепах в фауне. Ее популяция в Украине считается едва ли не лучше всего сохранившейся, однако из-за нелегальной охоты этот вид оказался под угрозой уничтожения. В частности о "сезоне охоты" на редких черепах рассказывало издание "Обозреватель".

Зато в европейских странах увидеть представителей этого вида можно нечасто. Так, в Польше, как свидетельствуют данные из открытых источников, с 1935 года европейскую болотную черепаху взяли под строгую охрану, поскольку здесь она очень редкая.

В Швейцарии европейская болотная черепаха исчезла в начале XX века, а с 2010 находится в процессе реинтродукции.

Напомним, 28 июля на сайте Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа сообщили, что в Черном море обнаружили синего краба.

13 июля одесские Telegram-каналы информировали, что на местном пляже была обнаружена опасная рыба, которая имеет ядовитые шипы и напоминает бычка.