"Тиха героїня" з доісторичних часів: на Одещині помітили рідкісну черепаху, що перебуває на межі зникнення

У селищі Ширяєве Одеської області помітили європейську болотяну черепаху, предки якої з'явилися ще близько 200 мільйонів років тому. Сьогодні вона — на межі зникнення й побачити представницю цього виду у світі можна не всюди.

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Європейська болотяна черепаха занесена до Червоного списку МСОП, Європейського червоного списку, а також цей вид охороняється Бернською конвенцією. Про несподівану знахідку в Одеській області розповіли у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

"На північно-західній околиці селища Ширяєве, біля ставу, наші інспектори несподівано натрапили на тиху героїню з глибини епох — європейську болотяну черепаху", — розповіли екологи.

За словами фахівців, в Одеській області європейська болотяна черепаха "ще виживає", зокрема у водах Кодими, Тилігула, Куяльників, Чічіклії. Також на Одещині на неї можна натрапити на місцевих ставках та заплавних болотах.

Однак загалом у світі європейська болотяна черепаха опинилася під загрозою зникнення. Загрозою для цього виду стали осушення боліт, зміни річищ річок, а також знищення невеликих водойм.

Екологи зазначили, що європейська болотяна черепаха допомагає людям, знищуючи комарів та хвору рибу. Однак застерігають: якщо вдасться натрапити на неї, не слід у жодному разі забирати черепаху додому чи намагатися нагодувати "зі столу". За таких умов європейська болотяна черепаха, яка у природі здатна жити десятки років, "довго не протягне", кажуть експерти.

Європейська болотяна черепаха у світі

Вважається, що в Україні європейська болотяна черепаха — це єдиний представник ряду черепах у фауні. Її популяція в Україні вважається чи не найкраще збереженою, однак через нелегальне полювання цей вид опинився під загрозою знищення. Зокрема про "сезон полювання" на рідкісних черепах розповідало видання "Обозреватель".

Натомість у європейських країнах побачити представників цього виду можна нечасто. Так, у Польщі, як свідчать дані з відкритих джерел, з 1935 року європейську болотяну черепаху взяли під сувору охорону, оскільки тут вона дуже рідкісна.

У Швейцарії європейська болотяна черепаха зникла на початку XX століття, а з 2010 перебуває у процесі реінтродукції.

Нагадаємо, 28 липня на сайті Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу повідомили, що у Чорному морі виявили синього краба.

13 липня одеські Telegram-канали інформували, що на місцевому пляжі було виявлено небезпечну рибу, яка має отруйні шипи та нагадує бичка.