У Чорному морі помітили синього краба: екологи розповіли, чим небезпечний хижий "прибулець"

На північно-західному узбережжі Чорного моря помітили поширення американського синього краба. Хижий вид родом походить із Атлантики, але стрімко поширюється у напрямку до українського узбережжя, що створює низку загроз.

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Цей вид є активним хижаком та сильним конкурентом, що загрожує іншим видам, які поширені у Чорному морі. Про загрози від поширення "прибульця" з Атлантики біля українського узбережжя розповіли на сайті Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

"На північно-західному узбережжі Чорного моря зафіксовано активне поширення інвазивного виду — синього американського краба (Callinectes sapidus)", — повідомили у відомстві.

За даними екологів, хижий вид стрімко поширюється від турецького та болгарського узбережжя у напрямку до українських берегів та дельти річки Дунай.

Небезпека від поширення хижого синього краба у Чорному морі полягає у наступному:

як активний хижак, синій краб створює загрози для місцевих видів молюсків, маленької риби та дрібних ракоподібних, що мешкають у місцевих водоймах;

поширення непритаманного виду порушує баланс прибережних екосистем. Особливо за умов зміни клімату, до яких синій краб здатний добре адаптуватися.

Екологи зазначають, що синій американський краб до нас потрапляє через баластні води суден, а також природне розселення із Середземного моря. Вперше цей вид у нашому регіоні помітили ще у 2019 році.

Синій краб у Чорному морі: яка користь від нового виду

Однак поширення синього краба у Чорному морі може приносити також користь, стверджують дослідники. Зокрема завдяки контрольованому вилову цього виду, оскільки м'ясо краба поживне і високо цінується у гастрономічному бізнесі. Також завдяки такому вилову вдасться зменшити вплив цього хижака на місцеву екосистему.

У публікації видання European Commission йдеться, що синій краб насправді є дуже смачним і може стати потенційним харчовим ресурсом для країн ЄС. Зокрема поширення цього виду в Іспанії позитивно вплинуло на місцеве рибальство

Нагадаємо, 13 липня одеські Telegram-канали повідомили, що на пляжі було виявлено небезпечну рибу з отруйними шипами, яка нагадує бичка.

Також 27 червня екологи розповіли, що у Чорному морі було помічено тетраодона сріблястого, що несе смертельну загрозу.