"Токсичний прибулець": у Чорному морі помітили небезпечну рибу, що несе смертельну загрозу
Науковці стривожені фіксацією у Чорному морі непритаманної для цього регіону небезпечної риби — тетраодона сріблястого. Його ще називають рибою-кулею — це смертельно небезпечний інвазивний вид, тропічний хижак, що містить сильну отруту.
Риба-хижак походить з Індо-Тихоокеанського регіону, однак шляхом через Суецький канал зміг проникнути до Середземного моря. Звідти він потрапив і до Чорного моря, повідомили на сайті Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.
"Він виглядає екзотично, має здатність роздуватися як куля, але це не найстрашніше", — розповіли у відомстві.
Екологи занепокоєні: через зміну клімату і потепління небезпечний вид має можливості розширити свій ареал у Чорному морі, що створює загрози як для людей, так і для біорізноманіття.
Зазначається, що рибу вперше в акваторії Чорного моря, біля українських берегів, було зафіксовано у 2014 році. Тепер третраодона сріблястого помітили у морі знову та попереджають про небезпеку.
Чим небезпечний тетраодон сріблястий
Тетраодон сріблястий (Lagocephalus sceleratus) становить небезпеку для людей, зокрема через вміст тетродотоксина — потужної отрути, що уражає нервову систему.
"Навіть крихітна доза може спричинити смерть при споживанні", — кажуть екологи.
Окрім того, як пишуть у SciTechDaily, небезпечними також є укуси цієї риби. Укуси її потужних щелеп, схожих на дзьоб, можуть призвести до серйозних травм, таких як часткова ампутація пальців. Щелепи здатні прогризти сітки, жилки й улов.
У Державній екологічній інспекції просять при виявленні незнайомої риби у морі робити наступні дії:
- Зробити фотографію або зняти відео з масштабом за допомогою лінійки чи руки;
- Записати координати або вказати місце виявлення;
- Повідомити в інспекцію.
Також громадян закликають бути обережними.
Нагадаємо, 26 червня у Live Science розповіли про чудовисько, яке атакувало рибалку, залишивши його шматок у горлі.
Також 22 червня у ScienceAlert розповіли про дивну рибу з прозорою головою, яка має очі всередині.