"Токсичный пришелец": в Черном море заметили опасную рыбу, несущую смертельную угрозу

Ученые встревожены фиксацией в Черном море несвойственной для этого региона опасной рыбы — тетраодона серебристого. Его еще называют рыбой-шаром — это смертельно опасный инвазивный вид, тропический хищник, содержащий сильный яд.

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Рыба-хищник происходит из Индо-Тихоокеанского региона, однако путем через Суэцкий канал смог проникнуть в Средиземное море. Оттуда он попал и в Черное море, сообщили на сайте Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

"Он выглядит экзотично, обладает способностью раздуваться как шар, но это не самое страшное", — рассказали в ведомстве.

Экологи обеспокоены: из-за изменения климата и потепления опасный вид имеет возможности расширить свой ареал в Черном море, что создает угрозы как для людей, так и для биоразнообразия.

Отмечается, что рыба впервые в акватории Черного моря, у украинских берегов, была зафиксирована в 2014 году. Теперь третраодона серебристого заметили в море снова и предупреждают об опасности.

Чем опасен тетраодон серебристый

Тетраодон серебристый (Lagocephalus sceleratus) представляет опасность для людей, в частности из-за содержания тетродотоксина — мощного яда, поражающего нервную систему.

"Даже крошечная доза может вызвать смерть при потреблении", — говорят экологи.

Кроме того, как пишут в SciTechDaily, опасными также являются укусы этой рыбы. Укусы ее мощных челюстей, похожих на клюв, могут привести к серьезным травмам, таким как частичная ампутация пальцев. Челюсти способны прогрызть сети, лески и улов.

В Государственной экологической инспекции просят при обнаружении незнакомой рыбы в море делать следующие действия:

Сделать фотографию или снять видео с масштабом с помощью линейки или руки; Записать координаты или указать место обнаружения; Сообщить в инспекцию.

Также граждан призывают быть осторожными.

Напомним, 26 июня в Live Science рассказали о чудовище, которое атаковало рыбака, оставив его кусок в горле.

Также 22 июня в ScienceAlert рассказали о странной рыбе с прозрачной головой, которая имеет глаза внутри.