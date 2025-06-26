Самый невезучий человек в мире: чудище в океане атаковало рыбака, оставив в горле кусочек "клюва"

31-летний мужчина из Луизианы отправился на рыбалку, не подозревая, что чем она закончится. В конце концов он обратился к медикам за помощью, так как выловленный марлин атаковал его заостренным клювом, оставив его кусочек в горле.

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Житель Луизианы увлекался спортивной рыбалкой, однако он не мог представить, чем она обернется. Мужчину доставили в больницу на лодке и вертолете после несчастного случая во время морской рыбалки, пишет Live Science.

Во время рыбалки мужчине удалось поймать белого марлина (Kajikia albida), тип крупной рыбы с длинным заостренным "клювом", весом около 27 килограммов. Отметим, что некоторые особенно крупные представители вида могут достигать 82 килограммов.

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Неожиданная атака марлина

Когда мужчина наклонился через борт лодки, чтобы вытащить крючок из рыбы, рыба подпрыгнула и ударила его в рот "клювом", отчего мужчина упал назад в лодку. Он почувствовал боль в шее, которая затем отдала в позвоночник.

В больнице медики провели рентген верхней части позвоночника мужчины, но не выявили никаких отклонений. Однако затем боль в позвоночнике и скованность шеи побудили врачей назначить компьютерную томографию (КТ) такой же области. На КТ врачи отметили "клиновидный, сверхплотный объект" — позже выяснилось, что это был сломанным кончиком рыбьего "клюва". Снимки также показали, что он проник в заднюю часть горла мужчины и вошел в позвоночный канал. Он застрял там, пробив большое затылочное отверстие — большое отверстие в основании черепа, через которое проходит спинной мозг.

Врачи немедленно провели операцию мужчине, чтобы удалить проникающий объект. Пострадавшему ввели общую анестезию и провели процедуру. Отметим, что острый кончик "клюва" марлина так прочно застрял в черепе мужчины, что хирургу пришлось сделать дополнительный надрез над самым верхним позвонком мужчины, чтобы удалить его, вытащив его по пути входа. Длина объекта составляла около 3,5 сантиметра.

После удаления фрагмента пациенту дали пять различных типов антибиотиков как для предотвращения заражения микробами, обнаруженными в горле, так и бактериями, которые являются уникальными для морской среды. Он был выписан через восемь дней и продолжал принимать несколько антибиотиков в течение следующих двух недель.

Во время последнего контрольного визита мужчина полностью выздоровел и не проявлял никаких затяжных неврологических симптомов.

Уникальный случай

В 1848 году врачи опубликовали первое медицинское исследование случая травмы черепа от постороннего предмета. Тогда взрыв пороха пробил череп железнодорожнику Финеасу Гейджу железный прут. Гейдж выздоровел, но у него проявились изменения личности, которые врачи приписали его серьезным травмам мозга.

В другом случае, в 1895 году мужчина споткнулся и упал лицом вниз на канистру с маслом. Струя пронзила его щеку и застряла у основания черепа, вызвав временное недержание мочи и постоянную потерю памяти.

Начиная с тех случаев в 19 веке врачи сообщали о случаях черепно-мозговой травмы в разных частях черепа и от различных предметов, включая крючок для вязания, вилы, ключ от велосипеда и гарпун.

Однако, случай этого мужчины является первым зарегистрированным случаем травмы большого затылочного отверстия, а также первой травмой, нанесенной рыбьим "клювом", по крайней мере, из тех, которые нам известны.

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