Найбільш невдачлива людина у світі: чудовисько в океані атакувало рибалку, залишивши в горлі шматок "дзьоба"

31-річний чоловік із Луїзіани вирушив на риболовлю, не підозрюючи, що чим вона закінчиться. Зрештою він звернувся до медиків по допомогу, оскільки виловлений марлін атакував його загостреним дзьобом, залишивши його шматочок у горлі.

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Житель Луїзіани захоплювався спортивною риболовлею, проте він не міг уявити, чим вона обернеться. Чоловіка доставили в лікарню на човні та вертольоті після нещасного випадку під час морської риболовлі, пише Live Science.

Під час риболовлі чоловікові вдалося зловити білого марліну (Kajikia albida), тип великої риби з довгим загостреним "дзьобом", вагою близько 27 кілограмів. Зазначимо, що деякі особливо великі представники виду можуть досягати 82 кілограмів.

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Несподівана атака марліна

Коли чоловік нахилився через борт човна, щоб витягнути гачок з риби, риба підстрибнула і вдарила його в рот "дзьобом", через що чоловік впав назад у човен. Він відчув біль у шиї, який потім віддав у хребет.

У лікарні медики провели рентген верхньої частини хребта чоловіка, але не виявили жодних відхилень. Однак потім біль у хребті та скутість шиї спонукали лікарів призначити комп'ютерну томографію (КТ) такої ж ділянки. На КТ лікарі відзначили "клиноподібний, надщільний об'єкт" — пізніше з'ясувалося, що це був зламаний кінчик риб'ячого "дзьоба". Знімки також показали, що він проник у задню частину горла чоловіка й увійшов у хребетний канал. Він застряг там, пробивши великий потиличний отвір — великий отвір в основі черепа, через який проходить спинний мозок.

Лікарі негайно провели операцію чоловікові, щоб видалити об'єкт. Потерпілому ввели загальну анестезію і провели процедуру. Зазначимо, що гострий кінчик "дзьоба" марліна так міцно застряг у черепі чоловіка, що хірургу довелося зробити додатковий надріз над верхнім хребцем чоловіка, щоб видалити його, витягнувши його на шляху входу. Довжина об'єкта становила близько 3,5 сантиметра.

Після видалення фрагмента пацієнту дали п'ять різних типів антибіотиків як для запобігання зараженню мікробами, виявленими в горлі, так і бактеріями, які є унікальними для морського середовища. Він був виписаний через вісім днів і продовжував приймати кілька антибіотиків протягом наступних двох тижнів.

Під час останнього контрольного візиту чоловік повністю одужав і не виявляв жодних затяжних неврологічних симптомів.

Унікальний випадок

1848 року лікарі опублікували перше медичне дослідження випадку травми черепа від стороннього предмета. Тоді вибух пороху пробив череп залізничнику Фінеасу Гейджу залізний прут. Гейдж одужав, але в нього проявилися зміни особистості, які лікарі приписали його серйозним травмам мозку.

В іншому випадку, 1895 року чоловік спіткнувся і впав обличчям донизу на каністру з маслом. Струмінь пронизав його щоку і застряг біля основи черепа, спричинивши тимчасове нетримання сечі та постійну втрату пам'яті.

Починаючи з тих випадків у 19 столітті лікарі повідомляли про випадки черепно-мозкової травми в різних частинах черепа і від різних предметів, включно з гачком для в'язання, вилами, ключем від велосипеда і гарпуном.

Однак, випадок цього чоловіка є першим зареєстрованим випадком травми великого потиличного отвору, а також першою травмою, завданою риб'ячим "дзьобом" принаймні з тих, які нам відомі.

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