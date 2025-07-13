Нагадує бичка: на одеському пляжі помітили небезпечну рибу з отруйними шипами (фото)

На одеському пляжі помітили небезпечну рибу, яка з вигляду нагадує бичка: морський дракончик (або морський скорпіон), попри невеликі розміри (сягає довжиною до 40 сантиметрів), дуже боляче жалить отруйними шипами.

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Отрута у морського дракончика зосереджена у шипі на спинному плавці, і саме ним зазвичай небезпечна риба жалить ноги відпочивальників. Про небезпечну знахідку в Одесі розповіли місцеві пабліки.

Там також показали фотографію отруйної риби.

Морського дракончика помітили в Одесі

Морський дракончик зустрічається у Чорному та Середземному морях, іноді — у мілководді, там, де купаються люди. За даними видання "Морський світ", така риба є однією із найнебезпечніших на всьому Європейському континенті.

Чим небезпечний морський дракончик

Укол колючками морського дракончика може викликати сильний біль. Іноді укол може спричинити алергічну реакцію.

Симптоми укусу наступні:

пекучий біль;

набряк, почервоніння;

можливі запаморочення, нудота;

підвищення температури, гарячка.

У найважчих випадках укол шипом морського дракончика може викликати параліч нижньої кінцівки, судоми і навіть серцеву недостатність. Після укусу людина може втратити свідомість.

Що робити, якщо ви побачили у воді морського дракончика

Якщо ви випадково натрапили на морського дракончика під час відпочинку, варто діяти так:

В жодному разі не торкатися до колючок; У випадку, якщо риба таки ужалила, занурити місце ураження у гарячу воду (40-45 градусів), що допоможе нейтралізувати укус; Звернутися до медиків.

Якщо швидко витягнути шип, обробити рану спиртом та звернутися до медиків, то упродовж кількох днів біль має стихнути. Однак сама рана може турбувати ще упродовж кількох місяців.

Іноді буває так, що довкола укусу може з'являтися некроз — омертвіння тканин.

Відпочивальників в Одесі закликають бути обачними під час купання на узбережжі та в жодному випадку не торкатися невідомих мешканців моря.

Нагадаємо, 27 червня на сайті Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу розповіли, що у Чорному морі виявили небезпечну рибу, яка несе смертельну загрозу.

Також 4 липня у виданні Times of India поділилися історією, як гігантська риба скинула рибалку з човна та потягнула у відкрите море.