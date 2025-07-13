Напоминает бычка: на одесском пляже заметили опасную рыбу с ядовитыми шипами (фото)

На одесском пляже заметили опасную рыбу, которая с виду напоминает бычка: морской дракончик (или морской скорпион), несмотря на небольшие размеры (достигает длиной до 40 сантиметров), очень больно жалит ядовитыми шипами.

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Яд у морского дракончика сосредоточен в шипе на спинном плавнике, и именно им обычно опасная рыба жалит ноги отдыхающих. Об опасной находке в Одессе рассказали местные паблики.

Там также показали фотографию ядовитой рыбы.

Морского дракончика заметили в Одессе

Морской дракончик встречается в Черном и Средиземном морях, иногда — в мелководье, там, где купаются люди. По данным издания "Морской мир", такая рыба является одной из самых опасных на всем Европейском континенте.

Чем опасен морской дракончик

Укол колючками морского дракончика может вызвать сильную боль. Иногда укол может вызвать аллергическую реакцию.

Симптомы укуса следующие:

жгучая боль;

отек, покраснение;

возможны головокружение, тошнота;

повышение температуры, лихорадка.

В самых тяжелых случаях укол шипом морского дракончика может вызвать паралич нижней конечности, судороги и даже сердечную недостаточность. После укуса человек может потерять сознание.

Что делать, если вы увидели в воде морского дракончика

Если вы случайно наткнулись на морского дракончика во время отдыха, стоит действовать так:

Ни в коем случае не прикасаться к колючкам; В случае, если рыба таки ужалила, погрузить место поражения в горячую воду (40-45 градусов), что поможет нейтрализовать укус; Обратиться к медикам.

Если быстро вытянуть шип, обработать рану спиртом и обратиться к медикам, то в течение нескольких дней боль должна утихнуть. Однако сама рана может беспокоить еще на протяжении нескольких месяцев.

Иногда бывает так, что вокруг укуса может появляться некроз — омертвение тканей.

Отдыхающих в Одессе призывают быть осмотрительными во время купания на побережье и ни в коем случае не касаться неизвестных жителей моря.

Напомним, 27 июня на сайте Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа рассказали, что в Черном море обнаружили опасную рыбу, которая несет смертельную угрозу.

Также 4 июля в издании Times of India поделились историей, как гигантская рыба сбросила рыбака с лодки и потянула в открытое море.