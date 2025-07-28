В Черном море заметили синего краба: экологи рассказали, чем опасен хищный "пришелец"

На северо-западном побережье Черного моря заметили распространение американского синего краба. Хищный вид родом из Атлантики, но стремительно распространяется по направлению к украинскому побережью, что создает ряд угроз.

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Этот вид является активным хищником и сильным конкурентом, что угрожает другим видам, которые распространены в Черном море. Об угрозах от распространения "пришельца" из Атлантики у украинского побережья рассказали на сайте Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

"На северо-западном побережье Черного моря зафиксировано активное распространение инвазивного вида — синего американского краба (Callinectes sapidus)", — сообщили в ведомстве.

По данным экологов, хищный вид стремительно распространяется от турецкого и болгарского побережья по направлению к украинским берегам и дельте реки Дунай.

Опасность от распространения хищного синего краба в Черном море заключается в следующем:

как активный хищник, синий краб создает угрозы для местных видов моллюсков, маленькой рыбы и мелких ракообразных, обитающих в местных водоемах;

распространение несвойственного вида нарушает баланс прибрежных экосистем. Особенно в условиях изменения климата, к которым синий краб способен хорошо адаптироваться.

Экологи отмечают, что синий американский краб к нам попадает через балластные воды судов, а также естественное расселение из Средиземного моря. Впервые этот вид в нашем регионе заметили еще в 2019 году.

Синий краб в Черном море: какая польза от нового вида

Однако распространение синего краба в Черном море может приносить также пользу, утверждают исследователи. В частности благодаря контролируемому вылову этого вида, поскольку мясо краба питательное и высоко ценится в гастрономическом бизнесе. Также благодаря такому вылову удастся уменьшить влияние этого хищника на местную экосистему.

В публикации издания European Commission говорится, что синий краб на самом деле является очень вкусным и может стать потенциальным пищевым ресурсом для стран ЕС. В частности распространение этого вида в Испании положительно повлияло на местное рыболовство

Напомним, 13 июля одесские Telegram-каналы сообщили, что на пляже была обнаружена опасная рыба с ядовитыми шипами, которая напоминает бычка.

Также 27 июня экологи рассказали, что в Черном море было замечено тетраодона серебристого, что несет смертельную угрозу.