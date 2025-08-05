80% мужчин среди аспирантов: что известно о вступительной кампании 2025 года

Вступительная кампания завершилась с неожиданно высокими показателями — в этом году украинские абитуриенты подали более миллиона заявлений, причем среди самых популярных вузов оказались не только столичные, но и региональные университеты. Несмотря на войну и прогнозы относительно массового выезда молодежи за границу, желающих учиться в Украине стало даже больше, чем в прошлом году.

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Как сообщил председатель образовательного комитета ВР Сергей Бабак, в этом году было подано более 1 миллиона 138 тысяч заявлений, из них почти 800 тысяч — на бакалавриат. По его словам, это свидетельствует о росте интереса к украинским заведениям высшего образования и опровергает опасения относительно пустых аудиторий.

Он также отметил, что анализ топ 10 университетов по количеству поданных заявлений показывает отсутствие единого "центра притяжения". Абитуриенты выбирали как ведущие вузы столицы, так и сильные региональные заведения.

Среди поступающих на бакалавриат больше всего заявлений было подано в:

Львовского национального университета имени Ивана Франко — 44 000 заявлений;

Национального университета "Львовская политехника" — 41 769 заявлений;

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко — 34 120 заявлений;

КПИ имени Игоря Сикорского — 28 384 заявлений;

Государственного торгово-экономического университета — 22 781 заявление.

Также в десятку вошли Черновицкий университет имени Юрия Федьковича, Прикарпатский университет имени Василия Стефаника, КНЭУ имени Вадима Гетьмана, Харьковский университет имени Василия Каразина и Волынский университет имени Леси Украинки.

Стоит заметить, что 44,3% всех заявлений было подано на бюджетную форму обучения. Самыми активными были абитуриенты из Киева — 29,4% всех заявлений. Вдвое меньше подали со Львовщины. Далее по количеству поданных заявлений идут Харьков, Одесса и Днепр. При этом в Харькове большинство поступающих ориентировались на государственные вузы, тогда как в Одессе ощутимый интерес к частным заведениям.

Неизменной осталась и картина с выбором специальностей, к примеру самой популярной снова стала менеджмент. Далее — психология, филология, право и маркетинг. Во вторую половину топ 10 вошли экономика, компьютерные науки, среднее образование, инженерия программного обеспечения и кибербезопасность. На каждую из этих специальностей подано от 21 до 71 тысячи заявлений.

В то же время технические и естественные направления остаются менее популярными. В частности, на биологию подано около 2 тысяч заявлений, химию — почти 900, физику — 600, математику — чуть больше тысячи. Более высоким спросом традиционно пользуются агрономия (более 9 тысяч заявлений) и правоохранительная деятельность (13 тысяч).

Относительно конкурсного балла председатель образовательного комитета ВР рассказал, что в среднем по стране он составил 145. Самый высокий показатель зафиксирован на Харьковщине — 153,2, в Киеве — 148,4. Вместе с тем приятно поразила Сумщина — 150, хотя по количеству заявлений она уступает многим другим регионам.

Сколько мужчин среди поступающих на аспирантуру в 2025 году

Кроме этого, Сергей Бабак сообщил, что 80% нынешних абитуриентов на аспирантуру — мужчины, и примерно такая же доля среди тех, кто не явился на тестирование. Всего среди всех специальностей отсутствующих на экзаменах было 20,4%.

В магистратуру поступающие распределились почти поровну по полу — женщин 48,2%, а неявка составила 16,3%.

Поступающие сдавали тесты по общей компетентности, иностранному языку и специальности. Только 6 аспирантов и 79 магистров не преодолели порог по общей компетентности, а 65,3% получили высокие баллы.

По иностранному языку 2,7% аспирантов не сдали экзамен (преимущественно мужчины), в магистратуру — 4,87% (равномерно по полу). Высшие баллы по языку получили 39,8% аспирантов и 29,3% магистров.

Дошкольное образование — что известно о доплатах работникам детсадов

Отдельно Сергей Бабак остановился на проблемах в сфере дошкольного образования. По его словам, из-за отсутствия вовремя принятых нормативно-правовых актов, которые должны сопровождать Закон "О дошкольном образовании", только 16% громад воспользовались возможностью доплат к заработной плате работникам детских садов.

За год после принятия закона необходимая нормативная база так и не была подготовлена, и это вызвало ряд проблем в громадах. Так, комитет трижды признавал работу Министерства образования неудовлетворительной именно из-за задержек с подготовкой сопроводительных документов.

Заметим, что новый закон предусматривает, что именно громады имеют полную самостоятельность в определении зарплат, доплат и премий для работников дошкольного образования, однако без нормативного регулирования многие не смогли реализовать это право.

Комитет ВР проанализировал ситуацию в 1315 общинах из 24 областей и Киева. В результате, только 208 из них (15,8%) ввели дополнительные выплаты из местных бюджетов. В большинстве случаев это были доплаты в пределах 1300 грн, хотя были примеры и более существенных сумм — до 25 тысяч гривен. В частности, среди регионов-лидеров оказались:

Киевская область — 58% громад;

Ровенская — 39% громад;

Кировоградская — 30,6% общин;

Волынская — 29,6% общин;

Полтавская — 23,3% общин;

Житомирская — 22,7% громад.

Ранее Фокус писал, что все больше абитуриентов выбирают университеты на востоке и юге Украины. Несмотря на близость к зоне боевых действий, эти вузы не только продолжают работать, но и предлагают выгодные условия — дополнительные баллы, льготы, повышенные гранты и привлекательную стоимость обучения.

Более того, с 2027 года украинские школьники после 9 класса смогут выбирать профиль и предметы по своим интересам в рамках реформы старшей профильной школы. Они будут учиться в академических лицеях или учреждениях профессионального предвысшего образования.