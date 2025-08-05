Остались только в оккупации: в Украине снесли последнего Ленина (фото)

В селе Рудковцы Камянец-Подольского района демонтировали бюст Ленина. Его перевезли на территорию коммунального предприятия.

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Он был последним не только на территории региона, но и всей Украины, утверждает проект "Деколонизация. Украина" на своей странице в Facebook.

Тут же опубликованы фотодоказательство и информация о проделанной работе за подписью главы Новоушицкого поселкового совета Анатолия Олийныка.

Фото: Скриншот

Он сообщил, что коммунальщики демонтировали памятник еще 1 августа.

В комментариях пользователи сомневаются, что все памятники вождю мирового пролетариата ликвидированы и отмечают, что в оккупированных Мелитополе и Геническе их восстановили.

В 2017 году Институт национальной памяти сообщал, что в Украине в рамках декоммунизации демонтировали 1320 памятников Ленин.

Ранее Фокус писал, что в октябре 2023 года во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области неизвестные подожгли памятник Ленину, который установили в апреле годом ранее. Более того, они нарисовали возле памятника тризуб.

А в Славянске Донецкой области в сентябре 2022 года памятник Ленину продали за 747 446 гривен. Вырученные средства городские власти обещали передать на выплату помощи местным жителям, чье жилье было разрушено из-за военной агрессии Российской Федерации.