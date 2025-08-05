Залишилися тільки в окупації: в Україні знесли останнього Леніна (фото)

У селі Рудківці Кам'янець-Подільського району демонтували погруддя Леніна. Його перевезли на територію комунального підприємства.

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Він був останнім не тільки на території регіону, а й усієї України, стверджує проєкт "Деколонізація. Україна" на своїй сторінці у Facebook.

Тут же опубліковано фотодоказ та інформацію про виконану роботу за підписом голови Новоушицької селищної ради Анатолія Олійника.

Фото: Скриншот

Він повідомив, що комунальники демонтували пам'ятник ще 1 серпня.

У коментарях користувачі сумніваються, що всі пам'ятники вождю світового пролетаріату ліквідовані, і зазначають, що в окупованих Мелітополі та Генічеську їх відновили.

У 2017 році Інститут національної пам'яті повідомляв, що в Україні в межах декомунізації демонтували 1320 пам'ятників Леніну.

Раніше Фокус писав, що в жовтні 2023 року в тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області невідомі підпалили пам'ятник Леніну, який встановили у квітні роком раніше. Ба більше, вони намалювали біля пам'ятника тризуб.

А в Слов'янську Донецької області у вересні 2022 року пам'ятник Леніну продали за 747 446 гривень. Виручені кошти міська влада обіцяла передати на виплату допомоги місцевим жителям, чиє житло було зруйновано через військову агресію Російської Федерації.