НАБУ и САП задержали на взятке судью: деньги он спрятал в пакет с яблоками (фото)

По данным следствия, фигурант за определенную сумму должен был вынести оправдательный приговор. Силовые ведомства не уточняют размер взятки, но, как утверждают в соцсетях, у судьи якобы в пакете с яблоками обнаружили $800.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ходе следствия установили, что судья горрайонного суда Днепропетровской области за определенную денежную сумму обещал вынести оправдательный приговор гражданину, дело которого находилось у него на рассмотрении, сообщила пресс-служба НАБУ. После получения денег судья принял решение.

Мужчину поймали с поличным, и на странице НАБУ и САП в соцсетях есть фото, где тот держит пакет с яблоками и долларами. По информации, которая появилась в сети, говорится, что там было $800. Детективы-антикоррупционерры сумму взятки официально не озвучивали.

Фото: НАБУ

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

По месту проживания и на работе фигуранта проведены обыски, следствие продолжается.

В кабинете судьи провели обыски Фото: НАБУ

Ранее Фокус писал, что 2 августа стало известно о том, что НАБУ и САП вскоре после возвращения им полномочий разоблачили масштабную коррупционную схему по закупке беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы.

Среди разоблаченных — народный депутат, главы районной и городской администраций и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Участники схемы заключали контракты о закупке БПЛА и РЭБ с предприятиями-поставщиками по завышенным ценам. По данным следствия, участникам возвращалось до 30% от суммы контракта.

Мы также рассказывали, что депутата Дрогобычского горсовета Владимира Дзерина объявили в розыск. Его пытались задержать во время получения неправомерной выгоды, но чиновник сбил полицейского и скрылся.