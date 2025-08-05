НАБУ і САП затримали на хабарі суддю: гроші він сховав у пакет із яблуками (фото)

За даними слідства, фігурант за певну суму мав винести виправдувальний вирок. Силові відомства не уточнюють розмір хабара, але, як стверджують у соцмережах, у судді нібито в пакеті з яблуками виявили $800.

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Детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час слідства встановили, що суддя міськрайонного суду Дніпропетровської області за певну грошову суму обіцяв ухвалити виправдувальний вирок громадянину, справа якого перебувала в нього на розгляді, повідомила пресслужба НАБУ. Після отримання грошей суддя ухвалив рішення.

Чоловіка спіймали на гарячому, і на сторінці НАБУ і САП у соцмережах є фото, де той тримає пакет із яблуками і доларами. За інформацією, яка з'явилася в мережі, йдеться, що там було $800. Детективи-антикорупціонери суму хабара офіційно не озвучували.

Фото: НАБУ

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За місцем проживання та на роботі фігуранта проведено обшуки, слідство триває.

У кабінеті судді провели обшуки Фото: НАБУ

Раніше Фокус писав, що 2 серпня стало відомо про те, що НАБУ і САП незабаром після повернення їм повноважень викрили масштабну корупційну схему із закупівлі безпілотних літальних апаратів і засобів радіоелектронної боротьби.

Серед викритих — народний депутат, голови районної та міської адміністрацій і військовослужбовці Національної гвардії України.

Учасники схеми укладали контракти про закупівлю БПЛА і РЕБ із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами. За даними слідства, учасникам поверталося до 30% від суми контракту.

Ми також розповідали, що депутата Дрогобицької міськради Володимира Дзеріна оголосили в розшук. Його намагалися затримати під час одержання неправомірної вигоди, але чиновник збив поліцейського і втік.