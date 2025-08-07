Стрельба в Черкассах: из McDonald's вынесли раненого мужчину (видео)

Работники скорой помощи на носилках вынесли мужчину из McDonald's в Черкассах. По данным журналистов, из здания эвакуировали именно вооруженного нападающего, который, вероятно, сам себе нанес ранения.

Как сообщает "Суспільне Черкаси", на месте происшествия работают бойцы спецподразделения КОРД. Журналисты отмечали, что из здания захваченного ресторана McDonald's вынесли раненого мужчину.

По информации пабликов, в помещении появился мужчина с оружием, который якобы угрожал посетителям. Источники РБК-Украина сообщили, что из здания захваченного ресторана McDonald's вынесли нападавшего, который сам себе нанес ранения.

Напомним, в Черкассах 7 августа в заведении питания вблизи "МакДональдза" на улице Смелянской полиция проводит спецоперацию из-за стрельбы. По информации "Суспільне Черкаси", в помещении находится вооруженный мужчина.

По словам пресс-секретаря областного управления Нацполиции Зои Вовк, информация о вооруженном человеке поступила около 12:00. На место инцидента прибыли следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики. Территория вокруг заведения оцеплена.

"Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся на месте. Просим не приближаться к месту инцидента", — отметили в пресс-службе полиции.

Очевидцы сообщают о значительном количестве правоохранителей и медиков вблизи места происшествия. Ситуация остается напряженной.

Новость обновляется...