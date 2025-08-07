Стрілянина у Черкасах: з McDonald's винесли пораненого чоловіка (відео)

Працівники швидкої допомоги на ношах винесли чоловіка з McDonald's в Черкасах. За даними журналістів, з будівлі евакуювали саме озброєного нападника, який, ймовірно, сам собі завдав поранень.

Як повідомляє "Суспільне Черкаси", на місці події працюють бійці спецпідрозділу КОРД. Журналісти зазначали, що з будівлі захопленого ресторану McDonald's винесли пораненого чоловіка.

За інформацією пабліків, у приміщенні з’явився чоловік зі зброєю, який начебто погрожував відвідувачам. Джерела РБК-Україна повідомили, що з будівлі захопленого ресторану McDonald's винесли нападника, який сам собі завдав поранень.

Нагадаємо, у Черкасах 7 серпня в закладі харчування поблизу "МакДональдзу" на вулиці Смілянській поліція проводить спецоперацію через стрілянину. За інформацією "Суспільне Черкаси", в приміщенні перебуває озброєний чоловік.

За словами речниці обласного управління Нацполіції Зої Вовк, інформація про озброєну людину надійшла близько 12:00. На місце інциденту прибули слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики. Територію навколо закладу оточено.

"Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають на місці. Просимо не наближатися до місця інциденту", – зазначили у пресслужбі поліції.

Очевидці повідомляють про значну кількість правоохоронців та медиків поблизу місця події. Ситуація залишається напруженою.

