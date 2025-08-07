Устроили взрыв 5 августа: в Житомире задержали двух несовершеннолетних (фото)
Во время взрыва погиб мужчина, еще один — получил ранения. В Нацполиции сообщают, что установили подозреваемых. Ими оказались 17-летние житель Житомира и жительница Житомирского района. Они организовали теракт под руководством российских кураторов.
Речь идет о взрыве 5 августа, который произошел вблизи улицы Сурина Гора в Житомире. В результате подрыва погиб 33-летний харьковчанин, еще один — 31-летний житель Одессы — получил множественные ранения и был госпитализирован. Правоохранители установили, что к преступлению причастны двое злоумышленников, которые действовали по заказу спецслужб России, сообщают в Нацполиции.
При обследовании места происшествия правоохранители обнаружили части взрывчатки, зарядное устройство с телефоном, через который, вероятно, осуществлялось видеонаблюдение. Также изъяты элементы поражения — металлические обломки и другие доказательства.
Уже на следующий день, 6 августа, работники полиции и СБУ установили подозреваемых. Ими оказались 17-летние житель Житомира и жительница Житомирского района.
"По имеющейся информации, сообщники организовали теракт под руководством российских кураторов", — сообщили в Нацполиции.
Следователи утверждают, что с парнем связался неизвестный в одном из мессенджеров. Сначала они просто общались, а потом "новый друг" предложил "легкий заработок". Несовершеннолетние согласились, после чего получили инструкции по изготовлению взрывчатки.
"Компоненты они покупали в местных магазинах и на рынках: телефоны, провода, скотч, бытовую химию и тому подобное. Часть деталей неизвестные адресаты им отправляли по почте. Испытания самодельного взрывного устройства фигуранты проводили по месту жительства парня", — рассказали в Нацполиции.
Взрывчатку несовершеннолетние установили 5 августа, согласно координат и фотографий местности, которые им предоставил куратор. Для дистанционного наблюдения девушка закрепила на дереве телефон с павербанком, который находился под контролем российских спецслужб. Когда к указанному месту подошли двое мужчин, устройство сдетонировало.
Правоохранители задокументировали действия фигурантов. Полицейские совместно с сотрудниками УСБУ в Житомирской области задержали причастных к подрыву, провели ряд обысков и изъяли доказательства их причастности к преступлению.
Под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры фигурантам следователи СБУ сообщили о подозрениях по ч. 3 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании сообщникам меры пресечения.
Согласно действующему законодательству такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным заключением с конфискацией имущества.
Над делом работали следственно-оперативные группы ГУНП области и Житомирского райотдела полиции №1, криминалисты, кинологи и взрывотехники ГУНП. К установлению причастных к преступлению привлекались оперативники уголовного розыска ГУНП и управления стратегических расследований ДВР НПУ, сотрудники УСБУ области.
Напомним, Фокус писал о взрыве в Житомире 5 августа. Он произошел вечером, когда не раздавалась тревога.
Также 5 августа правоохранители Киева сообщили, что мужчина пустил газ и взорвал квартиру во время задержания, в результате чего получил ранения работник полиции.