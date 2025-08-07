Устроили взрыв 5 августа: в Житомире задержали двух несовершеннолетних (фото)

Во время взрыва погиб мужчина, еще один — получил ранения. В Нацполиции сообщают, что установили подозреваемых. Ими оказались 17-летние житель Житомира и жительница Житомирского района. Они организовали теракт под руководством российских кураторов.

Речь идет о взрыве 5 августа, который произошел вблизи улицы Сурина Гора в Житомире. В результате подрыва погиб 33-летний харьковчанин, еще один — 31-летний житель Одессы — получил множественные ранения и был госпитализирован. Правоохранители установили, что к преступлению причастны двое злоумышленников, которые действовали по заказу спецслужб России, сообщают в Нацполиции.

Кураторы общались с парнем в мессенджере Фото: Нацполиция

При обследовании места происшествия правоохранители обнаружили части взрывчатки, зарядное устройство с телефоном, через который, вероятно, осуществлялось видеонаблюдение. Также изъяты элементы поражения — металлические обломки и другие доказательства.

Уже на следующий день, 6 августа, работники полиции и СБУ установили подозреваемых. Ими оказались 17-летние житель Житомира и жительница Житомирского района.

Задержание подозреваемых Фото: Нацполиция

"По имеющейся информации, сообщники организовали теракт под руководством российских кураторов", — сообщили в Нацполиции.

Следователи утверждают, что с парнем связался неизвестный в одном из мессенджеров. Сначала они просто общались, а потом "новый друг" предложил "легкий заработок". Несовершеннолетние согласились, после чего получили инструкции по изготовлению взрывчатки.

"Компоненты они покупали в местных магазинах и на рынках: телефоны, провода, скотч, бытовую химию и тому подобное. Часть деталей неизвестные адресаты им отправляли по почте. Испытания самодельного взрывного устройства фигуранты проводили по месту жительства парня", — рассказали в Нацполиции.

Взрывчатку несовершеннолетние установили 5 августа, согласно координат и фотографий местности, которые им предоставил куратор. Для дистанционного наблюдения девушка закрепила на дереве телефон с павербанком, который находился под контролем российских спецслужб. Когда к указанному месту подошли двое мужчин, устройство сдетонировало.

Место взрыва в Житомире Фото: Нацполиция

Правоохранители задокументировали действия фигурантов. Полицейские совместно с сотрудниками УСБУ в Житомирской области задержали причастных к подрыву, провели ряд обысков и изъяли доказательства их причастности к преступлению.

Под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры фигурантам следователи СБУ сообщили о подозрениях по ч. 3 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании сообщникам меры пресечения.

Следователь на месте взрыва в Житомире Фото: Нацполиция

Остатки бомбы, найденные на месте взрыва Фото: Нацполиция

Согласно действующему законодательству такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным заключением с конфискацией имущества.

Над делом работали следственно-оперативные группы ГУНП области и Житомирского райотдела полиции №1, криминалисты, кинологи и взрывотехники ГУНП. К установлению причастных к преступлению привлекались оперативники уголовного розыска ГУНП и управления стратегических расследований ДВР НПУ, сотрудники УСБУ области.

Напомним, Фокус писал о взрыве в Житомире 5 августа. Он произошел вечером, когда не раздавалась тревога.

