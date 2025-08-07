Влаштували вибух 5 серпня: в Житомирі затримали двох неповнолітніх (фото)

Під час вибуху загинув чоловік, ще один – отримав поранення. У Нацполіції повідомляють, що встановили підозрюваних. Ними виявилися 17-річні житомирянин та жителька Житомирського району. Вони організували теракт під керівництвом російських кураторів.

Йдеться про вибух 5 серпня, який стався поблизу вулиці Сурина Гора в Житомирі. Унаслідок підриву загинув 33-річний харків'янин, ще один – 31-річний житель Одеси – отримав множинні поранення та був госпіталізований. Правоохоронці встановили, що до злочину причетні двоє зловмисників, які діяли на замовлення спецслужб Росії, повідомляють у Нацполіції.

Куратори спілкувались із хлопцем у месенджері Фото: Нацполиция

Під час обстеження місця події правоохоронці виявили частини вибухівки, зарядний пристрій із телефоном, через який, ймовірно, здійснювалось відеоспостереження. Також вилучено елементи ураження – металеві уламки та інші докази.

Уже наступного дня, 6 серпня, працівники поліції та СБУ встановили підозрюваних. Ними виявилися 17-річні житомирянин та жителька Житомирського району.

Затримання підозрюваних Фото: Нацполиция

"За наявною інформацією, спільники організували теракт під керівництвом російських кураторів", - повідомили у Нацполіції.

Слідчі стверджують, що з хлопцем зв'язався невідомий у одному із месенджерів. Спершу вони просто спілкувалися, а згодом "новий друг" запропонував "легкий заробіток". Неповнолітні погодилися, після чого отримали інструкції щодо виготовлення вибухівки.

"Компоненти вони купували в місцевих магазинах та на ринках: телефони, дроти, скоч, побутову хімію тощо. Частину деталей невідомі адресати їм відправляли поштою. Випробування саморобного вибухового пристрою фігуранти проводили за місцем проживання хлопця", - розповіли у Нацполіції.

Вибухівку неповнолітні встановили 5 серпня, відповідно координат і фотографій місцевості, які їм надав куратор. Для дистанційного спостереження дівчина закріпила на дереві телефон із павербанком, який перебував під контролем російських спецслужб. Коли до зазначеного місця підійшли двоє чоловіків, пристрій здетонував.

Місце вибуху у Житомирі Фото: Нацполиция

Правоохоронці задокументували дії фігурантів. Поліцейські спільно зі співробітниками УСБУ в Житомирській області затримали причетних до підриву, провели низку обшуків та вилучили докази їх причетності до злочину.

Під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури фігурантам слідчі СБУ повідомили про підозри за ч. 3 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання спільникам запобіжних заходів.

Слідча на місці вибуху у Житомирі Фото: Нацполиция

Залишки бомби, знайдені на місці вибуху Фото: Нацполиция

Відповідно до чинного законодавства такий злочин карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним ув’язненням з конфіскацією майна.

Над справою працювали слідчо-оперативні групи ГУНП області та Житомирського райвідділу поліції №1, криміналісти, кінологи та вибухотехніки ГУНП. До встановлення причетних до злочину залучалися оперативники карного розшуку ГУНП та управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ, співробітники УСБУ області.

Нагадаємо, Фокус писав про вибух у Житомирі 5 серпня. Він стався ввечері, коли не лунала тривога.

