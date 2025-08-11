Секретарша столичного суда щеголяла нацистским флагом: полиция уже отреагировала (фото)

Полиция столицы начала уголовное производство относительно 23-летней сотрудницы Святошинского районного суда из-за публикации изображения с нацистской символикой в соцсети.

Related video

По информации полиции Киева, во время мониторинга Интернет правоохранители обнаружили фото, где молодая женщина позирует с нацистским флагом. Снимок был обнародован на ее личной странице.

Анастасия Мирзак, которая работает секретарем заседаний, опубликовала в своем Instagram сторис с отдыха, где была фотография с нацистской символикой. Когда фото вызвало резонанс, Мирзак ее удалила со своей страницы. Скриншоты публикаций успели сделать журналисты "Телеграфа".

Через некоторое время Анастасия Мирзак, по данным издания "Телеграф", вновь опубликовала фотографию со свастикой. В комментариях подписчик спросил: нацистка? На что госпожа ответила — "минусы?".

Через 5 минут Мирзак вновь удалила публикацию.

Во время следственных действий правоохранители изъяли флаг как вещественное доказательство. Сейчас продолжается досудебное расследование. По этой статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи Святошинского управления полиции внесли данные об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за изготовление и распространение коммунистической или нацистской символики и пропаганду тоталитарных режимов.

Сама Анастасия Мирзак в своем Instagram не комментировала информацию о начатом уголовном производстве.

Напомним, в Украине действует запрет на использование и публичную демонстрацию нацистской и коммунистической символики, а также на пропаганду тоталитарных режимов.

Как сообщал Фокус, прокуратура провела расследование из-за демонстрации нацистской символики в Киеве.

Позировали с флагом: военный обвинил Волынский лицей в распространении символики СССР.