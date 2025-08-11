Секретарка столичного суду хизувалась нацистським прапором: поліція вже відреагувала (фото)

Поліція столиці розпочала кримінальне провадження проти 23-річної співробітниці Святошинського районного суду через публікацію зображення з нацистською символікою у соцмережі.

За інформацією поліції Києва, під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці натрапили на фото, де молода жінка позує з нацистським прапором. Знімок був оприлюднений на її особистій сторінці.

Анастасія Мирзак, яка працює секретаркою засідань, опублікувала у своєму Instagram сторіс із відпочинку, де була світлина із нацистською символікою. Коли фото викликало резонанс, Мирзак її видалила зі своєї сторінки. Скриншоти публікацій встигли зробити журналісти "Телеграфа".

Через деякий час Анастасія Мирзак, за даними видання "Телеграф", знов опублікувала світлину зі свастикою. В коментарях підписник спитав: нацистка? На що пані відповіла — "мінуси?".

Через 5 хвилин Мирзак знову видалила публікацію.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили прапор як речовий доказ. Наразі триває досудове розслідування. За цією статтею передбачене покарання до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі Святошинського управління поліції внесли дані про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за виготовлення та поширення комуністичної чи нацистської символіки та пропаганду тоталітарних режимів.

Сама Анастасія Мирзак у своєму Instagram не коментувала інформацію щодо розпочатого кримінального провадження.

Нагадаємо, в Україні діє заборона на використання та публічну демонстрацію нацистської й комуністичної символіки, а також на пропаганду тоталітарних режимів.

Як повідомляв Фокус, прокуратура провела розслідування через демонстрацію нацистської символіки в Києві.

